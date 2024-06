VÍDEO: Milei arremete contra Sánchez desde Madrid: "Parece que quiere llevarse puestos a los españoles"

El mandatario de Argentina, Javier Milei, ha arremetido este viernes desde Madrid contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien le ha acusado de querer "llevarse puestos a los españoles", aunque espera, ha dicho que estos acaben despertando, tal y como hizo su país. "Si los socialistas entendieran de economía no serían socialistas, parece que una de las excepciones la tienen ustedes con el señor Sánchez que evidentemente a pesar de haber estudiado economía o no entendió o le gusta mucho llevarse puestos los españoles", ha dicho, parafraseando al economista Friedrich Hayek. Milei se ha expresado en estos términos durante su discurso en la Real Casa de Correos, donde ha acudido para recibir de manos de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la Medalla Internacional de Madrid. "Tengo esperanzas de que estén despertando como despertó en Argentina", ha expresado un Milei que se ha deshecho en halagos hacia Ayuso, quien ha calificado la conocida como 'política de motosierra' del presidente argentino como un "movimiento reformador". "Recuerdo que cuando arranqué la campaña en el cierre dije que yo no venía a guiar corderos venía a despertar leones y parece que ese rugir desde un lugar alejado de Sudamérica empezó a llegar a todo el mundo ya dio una lección a Europa recientemente", ha destacado. Milei es el primer presidente en ejercicio en recoger personalmente dicha distinción con la que ya fueron reconocidos otros mandatarios como el ucraniano Volodimir Zelenski y el ecuatoriano Daniel Noboa, si bien este acudió al acto de entrega antes de ser investido. IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/politica/884372/1/milei-arremete-contra-sanchez-madrid-parece-quiere-llevarse-puestos-espanoles TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06

