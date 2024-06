VÍDEO: La UE, lista para aportar una parte "sustancial" al préstamo de 50.000 millones a Kiev acordado en el G7

La UE está dispuesta a proporcionar una "cantidad sustancial" al préstamo de 50.000 millones de dólares (46.500 millones de euros) para Ucrania acordado en el marco de la cumbre del G7 y que se financiará con los intereses de los activos rusos congelados por las sanciones para contribuir a la recuperación ucraniana. "Actualmente estamos trabajando en la forma exacta de hacer realidad este préstamo, pero por parte de la UE, estamos dispuestos a proporcionar una cantidad sustancial de estos 50.000 millones", ha afirmado el vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Comercio, Valdis Dombrovskis, tras la reunión de ministros de Economía de la UE (Ecofin) celebrada en Luxemburgo. Aunque ha evitado estimar el volumen de aportación de la UE, puesto que también depende de la contribución de otros países del G7, Dombrovskis ha apuntado que la UE quiere también "garantizar una distribución adecuada del riesgo entre los socios del G7", dado que la mayoría de los activos rusos congelados, unos 200.000 millones, se encuentran en suelo comunitario, en concreto, en la Central Depositaria de Valores belga Euroclear. El político letón ha informado de los avances sobre las modalidades a los ministros de Economía de la UE en la reunión de este viernes, en la que cree que ha habido un "amplio consenso" para avanzar y asegurar que el préstamo pueda estar a disposición de Ucrania "este mismo año". Por su lado, el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, ha pedido "claridad y unidad" tanto a los Estados miembro como a los socios del G7, además de "rapidez, ya que este préstamo es necesario para apoyar el presupuesto público ucraniano en los próximos meses, no en los próximos años". Sin embargo, el comisario ha reconocido también la dificultad añadida que implica la renovación semestral del paquete de sanciones que mantiene inmovilizados los activos rusos, puesto que su aprobación está sujeta a la unanimidad del Consejo, lo que preocupa a algunos Estados miembro ante la posibilidad de países como Hungría de bloquear el acuerdo y descongelar los activos. CAMBIOS EN LA REVISIÓN DE SANCIONES Para sortear un posible veto que pueda comprometer la aportación de la UE a ese préstamo común del G7, Gentiloni ha admitido que la Comisión está dispuesta "a dar un adelante para cambiar el mecanismo que ahora impone cada seis meses la revisión de las sanciones". "Vamos a trabajar en esto, pero no hay duda de que podemos proporcionar nuestra contribución al préstamo también si no somos capaces de alcanzar la unanimidad. La rapidez es necesaria", ha incidido el comisario, que ha avanzado que la Comisión ha definido ya algunas vías para eludir cualquier veto. "Pero esto no significa que no vayamos a trabajar para alcanzar la unanimidad para cambiar el mecanismo de sanciones, sino que significa, en cualquier caso, que creemos que podemos cumplir con nuestra contribución al préstamo", ha precisado. IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/internacional/884329/1/ue-lista-aportar-parte-sustancial-prestamo-50000-millones-kiev TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06

