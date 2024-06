Terelu Campos: así hablaba hace dos años sobre ser abuela

Tras el anuncio de que van a ser padres en la revista ¡HOLA!, Carlo Costanzia y Alejandra Rubio están en plena actualidad. No se habla de otra cosa de este embarazo que ha revolucionado el panorama mediático y, además, todavía se esperan las primeras reacciones de Terelu Campos y Mar Flores. Sin embargo... buscando en el archivo de Europa Press hemos rescatado unas declaraciones que nos dio Terelu cuando nació el nieto de Arantxa de Benito -el primer hijo de Zayra Gutiérrez- y nos ha llamado especialmente la atención escuchar ahora lo que decía la colaboradora sobre ser abuela. Estas declaraciones son de hace menos de dos años y en ellas Terelu dejaba claro que no solo no quería ser abuela sino que tampoco se lo planteaba. "La mato, no solo no me lo planteo, la mato" explicaba Terelu cuando le comentábamos la posibilidad de ser abuela y, además, argumentaba que "soy una abuela juerguista, por lo cual mi hija podría disponer muy poco de mi tiempo yo sería abuela". La colaboradora de televisión explicaba por aquel entonces que "ahora me traen un bebe y me derrito voy por la calle y soy tan tonta veo un bebe y me vuelvo a mirarlo, pero que no sea de mi hija en este momento, pero he sido una madre independiente y voy a ser una abuela independiente". Por el contrario elogiaba a su hermana Carmen Borrego en su faceta de abuela: "yo seré una mierda como abuela al lado de mi hermana, ella es muy entregada y yo más despegada y es la verdad y hay que reconocer esas cosas en la vida, no es nada malo".

