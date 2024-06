Quique Llopis y Adrián Ben iluminan Vallehermoso con permiso de Ana Peleteiro

David Ramiro

Madrid, 21 jun (EFE).- Quique Llopis, con su victoria en los 110 vallas, y Adrián Ben, en la final A de los 800, iluminaron el estadio de Vallehermoso en el mitin de Madrid, de categoría plata World Athletics, en una noche en la que Ana Peleteiro quedó segunda en el triple salto, siendo una de las más aplaudida del público, y la canadiense Camryn Rogers consiguió en martillo el récord de la competición con 77,76 metros.

El primer atleta en levantar al público de sus asientos fue el murciano Mariano García, uno de los ídolos de la afición española, que puso su 'moto' a carburar tras perderse el Europeo de Roma y saltó a la pista de Vallehermoso en busca de la mínima olímpica (1:45.20). No lo logró aunque se quedó cerca (1:45.26), ganando la final B de los 800 metros con un esprint final en el que adelantó en línea de meta al británico Alex Botterill (1:45.27). "De Madrid a la pole", dijo al terminar y recibir los aplausos del público madrileño.

La otra final de 800, la A, ya en el final de la jornada, se la adjudicó el belga Eliott Crestan (1:44.28). Justo por detrás entró el gallego Adrián Ben, que voló en la pista de Vallehermoso rumbo a los Juegos Olímpicos de París, haciendo la mínima con un tiempo de 1:44.41.

La final femenina de 800, de un altísimo nivel, la ganó la australiana Catriona Bisset (1:59.17) y las españolas Lorea Ibarzabal (1:59.80), Lorena Martín (2:00.33) y Daniela García (2:00.68) hicieron la mínima olímpica.

La segunda gran ovación de la noche se la llevó la gallega Ana Peleteiro, que estrenó en Madrid su medalla de oro en el triple salto de los Europeos de Roma aunque no pudo celebrar otro triunfo como el de 2023.

La medallista de bronce en los Juegos de Tokio, animada en todo momento por el público español, no pudo pasar de los 14,36 metros que la valieron para ser segunda pero no para superar a la francesa Ilionis Guillaume, tercera de Europa en Roma, que llegó a los 14,39.

"Para brillar en París hay que hacer cosas nuevas. Hoy intenté correr más rápida pero no salió. En París espero que todo se acabe de juntar. Estoy cansada, no he parado desde Roma, y aunque sea una competición menor hay que sudar los logros porque hoy estás aquí y mañana no sabes dónde", dijo Peleteiro, al terminar su prueba.

Los 110 metros vallas también despertaron una gran expectación en Vallehermoso con un ramillete de estrellas que incluyó a los españoles Orlando Ortega, Asier Martínez y Quique Llopis y al italiano Lorenzo Simonelli, reciente campeón de Europa en Roma.

El triunfo fue para el valenciano Quique Llopis, subcampeón continental, que ganó por solo tres centésimas (13.21) a Simonelli (13.24), que tuvo problemas en la última valla. Tercero fue Asier Martínez (13.33) y sexto Orlando Ortega (13.64), que sigue buscando la mínima olímpica (13.45).

En los 1.500 la gran dominadora fue la británica Melissa Courtney-Bryant, que hizo su marca de la temporada con 4:03.50, secundada por dos españolas, Esther Guerrero (4:04.20) y Águeda Marqués (4:04.58), mientras que en la carrera de hombres el triunfo fue para el francés Romain Mornet (3:34.92).

LOS ESPAÑOLES BRILLAN EN EL 100

En los 100 metros masculinos destacó Abel Jordan como primer español con 10.26, quinto, por delante de Guillem Crespí (10.28), finalista europeo en Roma. La victoria fue para el marfileño Arthur Cisse (10.14).

En categoría femenina brilló la barcelonesa Jael Sakura Bestué, séptima en el Europeo de Roma, que hizo 11.19, marca de la temporada, por delante de la portuguesa Lorene Dorcas Bazolo (11.28).

En los 200, el sudafricano Wayde van Niekerk, oro olímpico en Río 2016 y en los Mundiales de 2015 y 2017, bajó distancia desde los 400, igual que su compatriota Akani Simbine, cuarto en los pasados Juegos. Su objetivo era rebajar el récord de Carl Lewis en el estadio el 4 de junio de 1987 con 19.92 pero no pudo hacerlo y ganó con 20.29 por delante de Simbine (20.38).

En los 400 metros, en la final A, el argentino Elian Larregina logró el récord nacional de la distancia con un tiempo de 44.93.

Larregina, de 24 años, batió en Madrid el récord argentino que él mismo poseía en la distancia desde este mismo año, el 11 de mayo de 2024, en Cuiabá (Brasil) con 45.27. Lo hizo con 44.93, tras ganar una carrera muy rápida en la que fue el único de los ocho atletas en bajar de los 45 segundos.

La atleta de Bahrein Kemi Adekoya, campeona del mundo de pista cubierta, demostró gran superioridad en los 400 vallas para parar el crono en 53.90, con más de un segundo de ventaja sobre la australiana Alana Yukich (55.15).

La madrileña Blanca Hervás, espoleada por el público de su ciudad, realizó una carrera perfecta en la final B de los 400 metros, que se adjudicó en un vibrante final con 51.68, marca personal y quinta de todos los tiempos nacional. En esa misma carrera compitieron dos de sus compañeras del relevo 4x400 que pulverizó el récord de España (3:25.25) en los Europeos de Roma: Carmen Avilés fue tercera con 52.16 y Eva Santidrián quinta con 52.23, ambas con marca personal.

Berta Segura, semifinalista en Roma tras mejorar su marca a 51.92, no pudo mejorar su registro en Madrid y quedó sexta de la final A de los 400 con 52.13, lejos de la belga Naomi Van den Broeck, ganadora con 50.80.

JABALINA, MARTILLO, PÉRTIGA Y PESO

En la jabalina Manu Quijera, con 79,58, se quedó lejos de los 81.73 de este año. Finalizó cuarto a más de dos metros del ganador, el polaco Marcin Krukowski (81,90).

El atleta de Arabia Saudí, Mohamed Daouda Tolo, hizo el récord de Asia de lanzamiento de peso con 21.80, ganando con mucha superioridad sobre el segundo clasificado, el británico Scott Lincoln con 21.06.

El martillo femenino se desarrolló sin sorpresas al ganar la canadiense Camryn Rogers, gran candidata al oro olímpico en París como vigente campeona mundial y plata en 2022. Su récord nacional de 78,62 metros quedó cerca al ganar en Madrid con 77,76, récord del mitin.

La reciente campeona de Europa, Sara Fantini, quedó lejos de la pelea por el triunfo al quedarse en 69,84 en su último lanzamiento, el mejor de todos, mientras que la plusmarquista española, Laura Redondo (72.00), quedó octava con 67,26.

El concurso de pértiga femenina se lo llevó la joven griega Ariadni Adamopoulu, que alcanzó los 4,50 metros, misma altura que la húngara Hanga Klekner. Ambas intentaron llegar a 4,55 pero sin fortuna en tres intentos. EFE

