Marta Pombo y Luis Zamalloa, felices y entusiasmado con la llegada de sus mellizas

Marta Pombo y Luis Zamalloa se dejaron ver súper felices este jueves en la presentación de la nueva campaña New de 'El Corte Inglés' en la capital madrileña. No cabe duda de que el embarazo de las mellizas lo están llevando bien y que se mueren de ganas por verle las caras. Este embarazo de Marta forma parte del ya llamado 'baby boom' en el mundo influencer que también incluye el de Alejandra Rubio, Anabel Pantoja, Dulceida o Marta Riumbau: "Es que es el año del dragón chino. Es muy buen año para tener hijos, nos va a ir fenomenal". Tras el décimo aniversario de la coronación del Rey Felipe VI y la inauguración del perfil de Casa Real en Instagram, hablábamos con ellos sobre esto y Marta nos confesaba que de momento no los sigue, pero de Leonor y Sofía aseguraba que son "ideales, educadas, monas". Por su parte, Luis, que sí sigue a Casa Real en redes sociales, opinaba que es una buena estrategia por parte de la institución para llegar a más personas: "Me parece bien, creo que le hace falta acercarse un poquito más y es una buena manera de hacerlo". Embarazada de seis meses, Marta nos contaba cómo han vivido en la familia la noticia de la próxima llegada de sus mellizas: "mi padre está entusiasmado, entusiasmado. Primero que sean ya niñas, o sea, porque él quiere un mundo de niñas. Pero... Pero están entusiasmados, es que de verdad, felices. Como no lo llevan ellos... Claro, qué bonito". Por último, la influencer nos desvelaba que este embarazo lo está llevando fenomenal porque "estoy alegre, estoy contenta, estoy activa, estoy muy bien" por lo que no tiene ningún 'pero' a esta bonita experiencia: "Estoy perfectamente".

