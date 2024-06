Manifestantes protestan frente a residencias privadas de Netanyahu para exigir elecciones anticipadas

Grupos de manifestantes contrarios al Gobierno de Israel se han concentrado este jueves frente dos residencias privadas del primer ministro Benjamin Netanyahu para exigir la convocatoria de elecciones anticipadas, así como la firma de un acuerdo para la liberación de los rehenes secuestrados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) desde el 7 de octubre. Los manifestantes se han concentrado tanto en las inmediaciones de la vivienda de Netanyhau en la localidad de Caesarea, en la costa norte de Israel; como frente al domicilio que el primer ministro posee en el norte de la ciudad de Jerusalén, según informaciones recogidas por el diario local 'The Times of Israel'. Entre las principales demandas de los manifestantes se encuentra la de convocar elecciones anticipadas cuanto antes, un extremo defendido por los principales miembros de la oposición, como Yair Lapid o Benny Gantz, quien recientemente ha abandonado el gabinete de guerra por sus diferencias con el dirigente israelí. Asimismo, exigen que Israel cierre de inmediato un acuerdo que certifique la liberación de los rehenes que Hamás tiene secuestrados desde hace ya más de ocho meses tras los ataques del 7 de octubre, en los que murieron casi 1.200 israelíes y supuso el detonante de la actual guerra en la región. Israel y Hamás alcanzaron un breve acuerdo a finales del año pasado para la liberación de rehenes a cambio de la puesta en libertad de presos palestinos y un alto el fuego. Desde entonces se han multiplicado los esfuerzos por un nuevo acuerdo, si bien hasta el momento no han tenido éxito alguno. La última propuesta sobre la mesa la presentó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que planteó un cronograma para el fin de las hostilidades, la liberación de presos y secuestrados y una reestructuración política de la Franja de Gaza. Sin embargo, según confirmaron desde Washington, Hamás rechazó la propuesta. MANIFESTACIONES DE ULTRAORTODOXOS Por otro lado, grupos de ultraortodoxos han bloqueado este mismo jueves la autopista 4 de Israel, una de las principales vías del país, como señal de protesta contra la legislación que aprobaría la obligatoriedad de que cumplan el servicio militar. La Policía israelí ha detenido a varios participantes. Los ultraortodoxos y los árabes israelíes son los grupos que están exentos de realizar el servicio militar obligatorio. Ambos constituyen aproximadamente el 30 por ciento de toda la población masculina. Con respecto a las mujeres, casi el 45 por ciento también evita el reclutamiento alegando motivos religiosos. Sin embargo, el devenir de la ofensiva militar de Israel sobre la Franja de Gaza ha vuelto a colocar en el debate público la polémica exención de la que se benefician desde hace años los miembros de la comunidad ultraortodoxa. La incapacidad del Gobierno israelí para sacar adelante una nueva prórroga de la exención --ampliada por última vez en junio de 2023-- ha provocado que, tal y como entiende el Supremo, el marco legal para aplazar el servicio militar de los estudiantes ultraortodoxos dejara de existir desde del 31 de marzo.

