Lunin: "Entiendo perfectamente la suplencia, completamente culpa mía"

Dusseldorf (Alemania), 21 jun (EFE).- Andriy Lunin, portero de la selección ucraniana y relegado al banquillo en la victoria por 1-2 contra Eslovaquia, expresó este viernes, al término del encuentro, que entiende "perfectamente" su suplencia, asumió la "culpa" en la situación y dijo que no hacía "falta" que Serhiy Rebrov, su entrenador, le diera explicaciones.

"Lo entiendo perfectamente, completamente culpa mía, pero aquí estamos un equipo, un grupo, que no son individuales, así que lo que importa es el resultado del equipo", valoró el guardameta del Real Madrid tras el duelo, que vivió desde el banquillo, después de los dos errores que cometió en la primera jornada contra Rumanía, en la derrota por 3-0.

"Yo sigo trabajando, preparado como siempre. Si me toca (volver a la titularidad), estoy preparado", añadió el portero del Real Madrid, que contó que no había recibido ninguna explicación de su seleccionador, pero "no haría falta", y que vivió "algo nervioso y un poco preocupado" el partido porque su selección necesitaba "ganar" para mantener opciones de clasificación para los octavos de final.

"Me ha gustado mucho el partido del equipo, agresivos, bien organizados...", continuó Lunin, que destacó también el apoyo de miles de compatriotas en el estadio: "Nosotros siempre tenemos un ambiente y un apoyo de mucha gente en cualquier estadio del mundo espectacular. Es una maravilla jugar así".

Además, Lunin consideró que la selección española está "muy bien" y es un "favorito" de la Eurocopa 2024. EFE

