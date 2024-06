Lozano: No me cansa oír que me van a sacar de la selección

Claudia Aguilar Ramírez

Houston (EE.UU.), 21 jun (EFE).- Jaime Lozano, seleccionador de México, demostró su temple ante las críticas y fue enfático al decir este viernes, en la rueda de prensa previa al partido contra Jamaica en la Copa América, que no se cansa de oír que lo van a sacar del Tri si no le va bien en el torneo.

A pocas horas del debut de México en el Grupo B ante los Reggae Boyz, 'el Jimmy' Lozano habló sin rodeos. Lo hizo acompañado de su mejor escudero dentro del equipo, el capitán Edson Álvarez, del West Ham inglés.

"No me cansa que me digan que si sigo o no sigo en la selección, que me van a sacar si no gano. Trato de ayudar a mis jugadores a alcanzar los objetivos. Debo ocuparme de lo que depende de mí, cuando haya buenos resultados inclinaremos la balanza a nuestro favor".

En Houston, precisamente en el mismo escenario del duelo de este sábado, el NRG Stadium, se inició Lozano como seleccionador del Tri el 25 de junio de 2023, cuando su equipo goleó 4-0 a Honduras en la Copa Oro, y su ilusión sigue intacta.

"No hay mejor lugar para estar como técnico mexicano que acá. Trataré de disfrutarlo. Son momentos a los que a veces no les damos valor. Siempre les digo a mis jugadores que estamos de paso en la selección nacional, la gran mayoría estamos acá poco tiempo".

A la afición mexicana que los hará sentir como en casa, Lozano le envió un mensaje: "Sé que somos locales en Houston y les pedimos que el apoyo sea total y durante los 90 0 100 minutos. Les pido de corazón a la afición que nos apoye como siempre".

También dejó claro que la Copa América es su reto más grande como entrenador. "Sí claro, una Copa América está abajito de una Copa del Mundo, por la clase de selecciones contra las que jugamos, porque no siempre somos invitados y porque es uno de los torneos más bonitos".

Y agregó: "Tenemos que dejar la vida en la cancha, después los resultados pueden ser unos u otros, pero nos vamos a medir con grandes rivales. Prefiero jugar con Brasil, con Uruguay y aprender, así perdamos, para ver dónde estamos parados".

Lozano también lanzó una advertencia: "No venimos a participar, la intención siempre va a ser ganar".

¿Y qué se puede esperar de su Tri? "Quiero que vean un equipo con claridad y protagonista con el balón. Saber lo que tiene que hacer cuando no lo tenga, que no nos hagan gol pero defendiéndonos bien y que concedamos pocas ocasiones al rival".

De Jamaica dijo que será un duro rival. "Es un equipo que juega bien a partir de lo físico y de lo genético, sacan provecho de sus fortalezas y hay que saber contrarrestarlas".

Sobre si se ha agrandado la brecha entre los equipos de la Concacaf con los de la Conmebol, indicó: "Sí nos ha costado, ahora mismo Colombia es al que mejor le ha ido de todos. Uruguay nos castigó mucho y bien (4-0 lo goleó en amistoso). Con Brasil fue doloroso por la derrota (cayó 3-2)".

"No es que te lleguen tanto pero ellos (los de la Conmebol) capitalizan siempre los errores. Ahora empieza lo importante y veremos, Canadá le hizo buen partido a la campeona del mundo (Argentina). El fútbol es eso: generar opciones pero concretarlas".

"Esperemos que hagamos un buen partido ante Jamaica y ganar, en un torneo tan corto es lo que importa". EFE

car/hbr

(video) (foto)