Hallgrimsson: "Hay que hacer un partido diez para vencer a México"

Houston (EE.UU.), 21 jun (EFE).- El seleccionador de Jamaica, Heimir Hallgrimsson, afirmó este viernes que a su equipo no lo desvela ser el menos favorito del Grupo B de la Copa América y que sus jugadores están listos para dar la sorpresa.

Este sábado, Jamaica debuta ante México en el NRG Stadium de Houston, en un duro grupo B en el que también están Ecuador y Venezuela.

"Claramente ellos (los mexicanos) son los más fuertes, lo más probable es que puedan ganar el juego, pero nosotros trataremos de hacer un partido perfecto para vencerlos", afirmó el entrenador islandés en la conferencia de prensa en el estadio NRG, a la que lo acompañó el centrocampista Kasey Palmer.

Precisamente el jugador del Coventry City de la EFL Championship inglesa dijo: "No es problema si la prensa da a México como favorito. A mí eso me encanta. Nosotros tenemos grandes jugadores para derrotarlo y obtener nuestros primeros puntos en la Copa América. Hay que ser precisos el día del partido".

Sobre si Jamaica es considerada 'la Cenicienta' del torneo, Hallgrimsson afirmó que su equipo ha evolucionado táctica y grupalmente.

"Estamos complacidos en cómo hemos avanzado como equipo. Estamos creciendo como grupo en todas las áreas del juego. Somos rápidos y hemos mejorado tácticamente, esa es nuestra fortaleza en este momento. Estamos mejorando colectivamente, pero tenemos buenas individualidades".

Interrogado por la ausencia de Leon Bailey, el delantero del Aston Villa que renunció a jugar la Copa América con los Reggae Boyz, Hallgrimsson fue tajante.

"Nosotros estamos enfocados en los jugadores que tenemos, no en los que no tenemos. Estamos contentos con el equipo. Tenemos talentosos jugadores en un buen momento".

El técnico, que es odontólogo de profesión, agregó que no cree que su rival de este sábado sea el peor México y, por el contrario, lo elogió.

"México siempre va a ser México sin importar quién juegue. Sus jugadores son agresivos, directos, rápidos y tenemos que estar muy compactos si queremos ganarle, tenemos que hacer un partido diez".

Y apoyó el recambio generacional que tantas críticas le ha ocasionado en México al entrenador del Tri, Jaime Lozano.

"Tendremos que verlo mañana (sábado) si es una ventaja para nosotros o no. México tiene millones de jugadores para elegir, es un equipo muy joven y me gusta que hayan pensando en su renovación. No sé si eso es una desventaja o ventaja para nosotros o es una fortaleza para México. Lo veremos".

Y agregó: "No creo que perder contra Brasil (en el amistoso 3-2) merme la confianza de México, que siempre tiene un estilo de juego directo, de contraataque e intrépido".

Sobre el estilo de juego de los Reggae Boyz el estratega expresó que no es una Jamaica a la inglesa. "Van a tener que esperar y ver con qué estilo jugaremos", expresó.

"Tener muchos jugadores en Europa es bueno para la selección nacional, para el país, es un privilegio contar con jamaiquinos en esas ligas. Sólo espero que seamos mejores que el estilo inglés que vimos hace unos días en la Eurocopa", dijo Halgrimsson jocosamente.

Sobre los jugadores mexicanos, Kasey Palmer agregó que del Tri al que más conoce es a Edson Álvarez, el polifuncional del West Ham. "Muchos jugamos en Inglaterra y miramos la Liga Premier. Conocemos a Álvarez, es un gran jugador y comanda a un equipo fuerte, pero estamos preparados para lo que sea".

Palmer reiteró que si logran hacer una gran Copa América ganan todos en su país.

"Nosotros sabemos lo que un éxito puede traer para las nuevas generaciones y para las finanzas del grupo. En cada torneo grande sabemos que puede haber un impacto para mejorar todo en Jamaica. Sabemos el cambio que podemos generar, por eso haremos todo lo posible por ganar".

Ante esto Hallgrimsson añadió: "Esperamos estar algún día entre los primeros cuatro equipos de la región de Concacaf. Llegamos como los menos favoritos hoy, pero creo que nos irá bien mañana".

