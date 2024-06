España y otros cuatro países piden coordinación urgente al resto de socios UE para evacuar pacientes de Gaza

España y otros cuatro países pedirán este viernes al resto de socios en la Unión Europea responder de manera coordinada y urgente a la petición de la Comisión Europea para trasladar a hospitales europeos a pacientes menores de edad desde Gaza que no pueden recibir el tratamiento que necesitan allí por la guerra. "Consideramos que existe una necesidad urgente de apoyar al Centro de Coordinación de Respuesta de Emergencias como centro de coordinación para permitir el traslado de pacientes que necesitan atención médica urgente a aquellos Estados miembros que están ofreciendo sus propios centros y recursos sanitarios", indica la propuesta a la que ha tenido acceso Europa Press y que discutirán este mediodía en Luxemburgo los ministros de Sanidad de los 27. El texto, presentado como punto de información por España, está respaldado también por las delegaciones de Irlanda, Luxemburgo, Malta y Eslovenia, y se ha circulado al resto de países para tratar la cuestión en la reunión, si bien no se espera ninguna decisión en esta ocasión. Fuentes diplomáticas consultadas por Europa Press apuntan que al menos Rumanía y Portugal darán también su apoyo. La posición que defenderá la ministra de Sanidad, Mónica García, pide a los Estados miembro ser "proactivos" a la hora de responder al llamamiento que tanto la Comisión Europea como la Organización Mundial de la Salud (OMS) lanzaron para asegurar una "capacidad de respuesta rápida y eficaz" a las necesidades "actuales y futuras" de los pacientes. Según el listado que la OMS ha trasladado al bloque comunitario son 169 los pacientes registrados con necesidad urgente de ser transferidos. El proceso de evacuación que se coordine desde la Unión Europea, añade el documento, debe ser "respetuoso con los principios internacionales y de la UE en materia de protección del menor, incluido elementos como el acompañamiento de los niños evacuados". A su llegada a la reunión en Luxemburgo, García ha recordado que España ya ha puesto en marcha un mecanismo que ha permitido el traslado de los primeros pacientes enfermos de cáncer y heridos por la guerra en Gaza; al tiempo que ha destacado que ya hay "algunos Estados miembro que han dicho que se sumarán" y ha confiado en que "poco a poco se vayan uniendo más Estados". "Desde Europa podemos ayudar a todos aquellos niños y niñas que tienen enfermedades, situaciones médicas que no están pudiendo ser resueltas en Gaza", ha razonado la ministra, que ha insistido en la necesidad de que los países de la UE coordinen su respuesta para darles la protección sanitaria que requieren y ofrecerles "todos los mecanismos para poder tratarles". El pasado mayo, los comisarios de Salud, Stella Kyriakides, y de Gestión de Crisis, Janez Lenarcic, se dirigieron por carta a los Veintisiete para instarles a expresar con urgencia su disposición para recibir a pacientes graves que necesitan ser evacuados de la Franja de Gaza. En el documento que España y las otras cuatro delegaciones presentan este viernes se recuerda esta petición aunque se avisa de que "a pesar de los esfuerzos de la UE y de varios Estados miembro, el mecanismo de evacuación no está aún funcionando a pleno potencial ya que parece que no hay luz verde de parte de las autoridades de Israel para hacer efectivos los traslados".

