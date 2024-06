Concentración este viernes en Sol para "repudiar" la visita de Milei y "denunciar la violación a los DDHH en Argentina"

La asociación Argentina Soberana en Madrid ha convocado una concentración este viernes, a las 20 horas, en la esquina de calle Alcalá y Puerta del Sol para "repudiar" la visita del presidente, Javier Milei, y "denunciar la violación a los derechos humanos que su Gobierno de está cometiendo con sus compatriotas". Fuentes de la Delegación de Gobierno en la Comunidad de Madrid han confirmado a Europa Press que la manifestación ha sido comunicada. En redes sociales, la entidad ha criticado que Milei vaya a recibir un premio "por su defensa ejemplar de las ideas de la libertad". "Paradójicamente, esta semana han sido privadas arbitrariamente de su libertad y sin pruebas un total de 35 personas por manifestarse pacíficamente frente al Congreso, acusadas de delitos graves con agravante de acciones terroristas", ha señalado. La asociación ha asegurado que "los exabruptos del presidente argentino no tienen límites" y que "su palabrería y verborragia le lleva a exponer a la Argentina a una vergüenza pública de la cual el pueblo no es merecedor". "Diversas asociaciones argentinas nos manifestaremos para repudiar su visita y denunciaremos la violación a los derechos humanos que su Ejecutivo está cometiendo con nuestros compatriotas. ¡Libertad ya a los presos políticos!", ha reclamado Argentina Soberana en Madrid. REUNIÓN DE AYUSO Y MILEI La dirigente madrileña recibirá este viernes en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, a Milei, y le entregará la Medalla Internacional de la Comunidad, una acción que ha recibido el aplauso de Vox pero que ha sido duramente criticada por los partidos de izquierdas. Fue el Gobierno argentino quien este miércoles confirmaba que su presidente volvía a visitar España para recibir un premio del Instituto Juan de Mariana y que, además, sería recibido por la presidenta madrileña. España es la primera escala de una gira europea que también le llevará a Alemania y República Checa, donde se verá con los respectivos jefes de Gobierno, Olaf Scholz y Petr Fiala. En el caso de Scholz, el portavoz del Gobierno argentino ha admitido que no será una reunión bilateral al uso, sino un encuentro más informal. Milei vuelve poco después de la crisis diplomática abierta en su anterior visita a la Península para participar en una convención política organizada por Vox. Allí llamó a Begoña Gómez, esposa del presidente, Pedro Sánchez, "corrupta", lo que causó que España retirase a su embajadora del país latinoamericano. En la nueva visita, el mandatario argentino, que ha atacado a Sánchez y al Gobierno en varias ocasiones, no se reunirá con el Ejecutivo. Pero, según 'El País', ha pedido ser recibido por Felipe VI, si bien este encuentro no figura en la agenda de la Casa Real. MEDALLA INTERNACIONAL EN SOL Ayuso recibirá a Milei en el emblemático edificio de la Puerta del Sol a las 19 horas y le entregará la Medalla Internacional de la Comunidad "en reconocimiento a los vínculos históricos, culturales, lingüísticos y económicos que unen la región con el país hispanoamericano", según han indicado desde el Gobierno regional. En virtud de la reciente Ley 2/2024, aprobada por la Comunidad de Madrid, esta condecoración se otorga como gesto de cortesía, reconocimiento y respeto de los ciudadanos madrileños a los representantes de otros países y a los máximos dignatarios de organismos internacionales y de la Unión Europea. En los últimos años, han recibido este galardón personalidades como el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó (2020); el presidente del Comité Europeo de las Regiones, Apostolos Tzitzikostas (2021); el de Ucrania, Volodímir Zelenski (2022); y de la República de Ecuador, Daniel Noboa (2023). Ayuso defendió, durante su intervención en el Pleno de la Asamblea de Madrid, que era un "honor" entregar esta distinción a Milei y señaló que ella no tiene la culpa de que este realice visitas institucionales a gobiernos diferentes y no se reúna con "aquel que ha provocado una crisis diplomática y que insulta constantemente", no solo a él sino "a todos los gobiernos que no son de su signo".

