Ángel Fernández: "Nuestro objetivo es dejar fuera del fútbol cualquier tipo de discurso de odio"

El director de Estrategia Global de LaLiga, Ángel Fernández, explicó que el objetivo de la patronal de clubes es "dejar fuera del fútbol cualquier tipo de discurso de odio", gracias a iniciativas como 'LaLiga VS', que trabaja con los clubes para "educar, prevenir y actuar" con el propósito de erradicar este tipo de comportamientos. "Nuestro objetivo es dejar fuera del fútbol cualquier tipo de discurso de odio. El fútbol es de todos. No sólo estamos haciendo cosas en este mes, trabajamos también en el Día Mundial contra la Homofobia en el deporte. Vamos haciendo cosas todo el año", declaró Fernández en una entrevista a Europa Press tras la presentación de la 'I Muestra de Fútbol y Diversidad' en el Museo 'Legends, The Home of Football' en Madrid. El director de Estrategia explicó que para ellos "es una obligación trabajar desde todo lo que significa y lo que representa el mundo del fútbol". "Tenemos una gran responsabilidad, nos sigue mucha gente, nos siguen muchos niños. Para nosotros cualquier oportunidad de generar concienciación o de poder prevenir o actuar en cualquier tipo de acto de odio dentro de lo que representa nuestra principal actividad, es una obligación", apuntó. Fernández recordó que llevan "cerca de un año y medio trabajando con los clubes en generar esos tres pilares de educar, prevenir y actuar". "Al final entendemos que hay elementos, campañas y símbolos que generan cierta inspiración. Llevábamos ya muchos meses trabajando en distintas cosas y nos pareció que compilar todos esos elementos que han sido símbolos de cambio era una buena idea, y hacerlo en el Museo Legends, que es la casa del fútbol, pues todavía más", incidió. El dirigente recordó que el año pasado, en 2023, dos jugadores del Betis, Aitor Ruibal y Borja Iglesias, recibieron mensajes de odio a través de redes sociales por llevar un bolso a una boda. "También activamos los bolsos y los convertimos en objeto de museo, porque para nosotros el objetivo es seguir trabajando todo el año, y, obviamente, este mes es simbólico para seguir trabajando y concienciando en esa dirección", remarcó. "Nosotros no sabemos si esto es algo con principio y fin, probablemente tengamos que ir acumulando más símbolos de cambio para poder volver a hacer una muestra y mostrar avances. Nuestra colaboración es con todas las competiciones, con todos los clubes es total", aclaró Fernández. El responsable de LaLiga resaltó que trabajan "de la mano" y están en "permanente y constante comunicación" con la Liga F, y remarcó que también están estudiando con otras competiciones internacionales "aquellas cosas que les han funcionado, mostrando y contando las cosas" como ellos hacen. "Al final esto es responsabilidad de todos, y no de unos pocos", sentenció. Para finalizar, confirmó que van a "seguir trabajando en todo lo que tiene que ver con la discriminación por temas de raza", así como "la homofobia, el machismo y proyectos contra el bullying", porque entienden que "desde los niños" es donde empiezan a "generar cierta pedagogía y cierta transformación". "Insisto que el fútbol es de todos, y no tenemos que dejar a nadie. No puedo anticipar qué proyectos estamos trabajando, porque todavía estamos trabajando en ellos", indicó, aunque sí señaló que "serán sobre todo de temas de bullying y de inclusión en general", más allá de seguir apoyando los temas que han trabajado en los últimos años.

