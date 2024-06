Alonso Caparrós nos cuenta cómo está Terelu Campos tras conocer la noticia del embarazo de su hija

No se ha hablado de otra cosa esta semana que del clan Campos tras conocer el pasado miércoles, gracias a la revista ¡HOLA!, que Alejandra Rubio y Carlo Costanzia serán padres el próximo diciembre tras cinco meses de relación sentimental. Esta noche escucharemos por primera vez a Terelu Campos desvelar cómo ha vivido estas semanas tan convulsas desde que supo del embarazo de su hija. Hemos hablado con un amigo de la familia, sobre todo de Terelu, Alonso Caparrós y le hemos preguntado por esta noticia. Como no podía ser de otra manera, ha felicitado a la presentadora y esta le ha confesado que "está muy feliz, tampoco es que se haya extendido mucho". El colaborador de televisión nos ha confirmado que ha podido hablar con ella y, para sorpresa de todos tras lo comentado en algunos programas de televisión, no está disgustada por la decisión de su hija: "A mí el mensaje que me ha puesto refleja felicidad". En cuanto a cómo se lo ha tomado Mar Flores, Alonso nos comentaba que "no se ha pronunciado mucho", pero sí que ha confirmado que "no la he visto feliz en lo poco que ha dicho, yo no la he visto feliz. La he visto más bien como 'ay, madre mía', pero yo creo que va a salir todo bien y ellos me encantan". Lo que sí que nos ha desvelado el colaborador es que "Alejandra y él me encantan. Tú dime una cosa, es el momento oportuno para ser joven y un poco irresponsable, ¿sabes lo que te quiero decir? Y no significa que ese niño no pueda ser feliz se separen o no, yo los envidio". Por último, Caparrós también cree que Terelu será una abuela entregada a pesar de sus comentarios: "No sé qué es lo que va a decir, pero diga lo que diga, cuando vea a esa criatura, se va a tener que poner un babero así de grande y todo eso que dice ella de yo voy a ser una abuela independiente no, para nada".

Compartir nota: Guardar Nuevo