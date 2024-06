Manifestantes protestan frente a las residencias privadas de Netanyahu para exigir elecciones anticipadas

Grupos de manifestantes contrarios al Gobierno de Israel se han concentrado este jueves frente dos residencias privadas del primer ministro Benjamin Netanyahu para exigir la convocatoria de elecciones anticipadas, así como la firma de un acuerdo para la liberación de los rehenes secuestrados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) desde el 7 de octubre. Los manifestantes se han concentrado tanto en las inmediaciones de la vivienda de Netanyhau en la localidad de Caesarea, en la costa norte de Israel; como frente al domicilio que el primer ministro posee en el norte de la ciudad de Jerusalén, según informaciones recogidas por el diario local 'The Times of Israel'. Entre las principales demandas de los manifestantes se encuentra la de convocar elecciones anticipadas cuanto antes, un extremo defendido por los principales miembros de la oposición, como Yair Lapid o Benny Gantz, quien recientemente ha abandonado el gabinete de guerra por sus diferencias con el dirigente israelí. Asimismo, exigen que Israel cierre de inmediato un acuerdo que certifique la liberación de los rehenes que Hamás tiene secuestrados desde hace ya más de ocho meses tras los ataques del 7 de octubre, en los que murieron casi 1.200 israelíes y supuso el detonante de la actual guerra en la región. Israel y Hamás alcanzaron un breve acuerdo a finales del año pasado para la liberación de rehenes a cambio de la puesta en libertad de presos palestinos y un alto el fuego. Desde entonces se han multiplicado los esfuerzos por un nuevo acuerdo, si bien hasta el momento no han tenido éxito alguno. La última propuesta sobre la mesa la presentó el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que planteó un cronograma para el fin de las hostilidades, la liberación de presos y secuestrados y una reestructuración política de la Franja de Gaza. Sin embargo, según confirmaron desde Washington, Hamás rechazó la propuesta.

