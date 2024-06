Julio José Iglesias, dardo a Íñigo Onieva al reconocer que su restaurante "barato no es, la verdad"

No para. En España desde hace varios días con su novia Ariadna Romero, Julio José Iglesias ha asistido este miércoles a la entrega de los Beef Awards en la plaza de toros de Las Ventas tan solo 24 horas después de disfrutar del concierto de Marc Anthony en el Wizink Center. Y al igual que el día anterior no ha dudado en pronunciarse sobre el nuevo restaurante de su cuñado Íñigo Onieva, 'Casa Salesas', que ya ha tenido ocasión de conocer y que le ha "gustado mucho", como ha revelado con su simpatía habitual y su eterna sonrisa. Y con sinceridad, ya que aunque confiesa que le encantó la comida y que el sitio es "precioso", reconoce que "barato no es, la verdad". Dejando en el aire con un esquivo "no me acuerdo exactamente" quien pagó la cuenta, Julio José ha intentado salir del paso explicando que "es que yo como muy poco, como muy poco. Como tortilla, pasta, queso y eso es lo que..." para no dar detalles sobre los precios del restaurante, que como ha repetido en varias ocasiones "está muy bien" y es "muy bonito". Feliz con Ariadna, con la que está a punto de celebrar su primer aniversario de noviazgo, el hijo de Isabel Preysler y Julio Iglesias ha confesado que aunque todavía es pronto para pensar en boda, sí le "encantaría" ser padre y tener "no uno sino tres o cuatro" hijos con la modelo de origen cubano. Además, el artista se ha pronunciado sobre el nuevo proyecto profesional de su hermana Tamara Falcó, que debuta como jurado de 'Got Talent' junto a Paula Echevarría, Risto Mejide y Florentino Fernández: "Me encanta Tamara y creo que lo va a hacer muy bien. Tiene mucha, mucha gracia, y es muy talentosa". "Quiero verla, tengo muchas ganas de verla que no la he visto desde que ha llegado" ha afirmado. Por último, Julio nos ha contado que su madre está muy bien y, aunque ella está disfrutando de su soltería tras su ruptura con Mario Vargas Llosa, a su hijo le gustaría que encontrase de nuevo el amor. "Me encanta que mi familia esté feliz" ha revelado.

