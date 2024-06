Gabriela Guillén, impasible ante la pregunta de si se ha puesto en contacto con Bertín Osborne

Gabriela Guillén reapareció este miércoles ante los medios de comunicación en un evento público, los 'Beef Awards', y lo hacía junto a su amiga Raquel Arias. Asegurando que está tranquila y confesando que no va a desvelar qué nombre ha elegido para su hijo, la modelo eludía dar detalles sobre el acuerdo al que ha llegado con Bertín Osborne. Aunque en un primer momento se pensaba que el cantante intervendría en el acto, a última hora se supone que no y ahora se ha comentado que cuando Gabriela se enteró de la no asistencia del padre de su hijo fue cuando decidió no ir. Hoy hemos vuelto a ver a la modelo y aunque ha evitado hablar con la prensa con la estrategia de ir hablando por teléfono mientras caminaba hasta su casa, sí que ha hecho algún comentario con el que ha reflejado que se mantiene al margen de todo. "Me estoy volviendo loca" le comentaba a la persona con la que iba hablando por teléfono y al preguntarle si Bertín se ha puesto en contacto con ella recientemente ha respondido con un "gracias" para evitar desvelar en qué situación se encuentra con el artista. Parece que la decisión de mantenerse en un segundo plano es firme y este va a ser el comportamiento de Gabriela a partir de ahora respecto a los medios de comunicación. No hablar de Bertín y mucho menos desvelar ningún detalle sobre su hijo.

