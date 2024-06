El presidente de Portugal considera que hay un "consenso muy fuerte" a favor de que Costa lidere el Consejo Europeo

El presidente de Portugal, Rebelo Marcelo de Sousa, ha afirmado este miércoles que existe un "consenso muy fuerte" para que el ex primer ministro luso António Costa suceda al belga Charles Michel al frente del Consejo Europeo. "Por los contactos que tuve en Suiza tengo la sensación de que realmente hay un consenso muy fuerte en relación con António Costa para la Presidencia del Consejo Europeo", ha señalado a los periodistas a la entrada de la ceremonia del Premio Pessoa en Lisboa, según ha recogido la agencia de noticias Lusa. Estas declaraciones han tenido lugar después de que el actual primer ministro del país, el conservador Luís Montenegro, resaltara las cualidades de su predecesor para ser el futuro líder del Consejo Europeo, matizando que se trata de un apoyo personal pese a formar parte de familias políticas diferentes. "No confío en ningún otro socialista en Europa para desempeñar este papel", ha concluido. Por otro lado, ha declinado dar su opinión respecto de que la Fiscalía portuguesa ha abierto una investigación por la filtración de información de la causa de la denominada operación Influencer, en concreto por la difusión en varios medios de la transcripción de escuchas telefónicas en las que aparece Costa. "No tengo nada que comentar, ya que son decisiones de un máximo órgano de la justicia, que es el Tribunal Supremo de Justicia", se ha limitado a decir. "Me he enterado por ustedes", ha reconocido ante los periodistas. La causa está bajo secreto de sumario, pero se ha hecho público parte del contenido, incluida una conversación entre Costa y su antiguo ministro de Infraestructura, Joao Galamba, en la que ambos hablaban del relevo en la cúpula de la aerolínea TAP, hechos que no serían constitutivos de delito alguno. La operación Influencer, desatada a comienzos del pasado mes de noviembre y que examina una presunta trama de corrupción dentro del anterior Gobierno, le costó el puesto al anterior primer ministro, que dimitió en cuestión de horas y abrió las puertas a unas elecciones que terminaron expulsando a los socialistas a la oposición.

