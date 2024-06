El Parlamento eslovaco aprueba la remodelación de la radiotelevisión pública

El Consejo Nacional de la República Eslovaca ha aprobado finalmente este jueves una ley que contempla la remodelación de la radiotelevisión pública, acusada de informar de forma subjetiva y no independiente por parte del Gobierno del primer ministro Robert Fico. La legislación apunta al cierre de la Radio y Televisión de Eslovaquia (RTVS), que será reemplazada por la Televisión y Radio Eslovaca (STVR) en una maniobra del Ejecutivo de Fico para poder tomar un mayor control sobre el ente público. El Parlamento eslovaco ha celebrado una sesión en la que tan solo han participado los miembros del partido de Gobierno y sus socios, mientras que la oposición no ha asistido. Así, la propuesta ha salido adelante con el apoyo total de los presentes en la Cámara. El Gobierno de Fico aprobó a finales de abril el cierre de la radiotelevisión pública en un controvertido proyecto que tenía que pasar todavía por el Parlamento, donde ya se preveía que su aprobación final no fuera más que un trámite. Fico y la ministra de Cultura, Martina Simkovicova --impulsora de la medida-- han criticado en reiteradas ocasiones a la dirección de la RTVS por supuesta parcialidad en su contra, e intentaron sin éxito destituir al director general del la cadena. La legislación eslovaca impidió aquella maniobra, pues el máximo responsable de la radiotelevisión pública fue elegido para un mandato hasta 2027. El Ejecutivo ha culminado así su proyecto para sortear esta situación al suprimir RTVS e impulsar la nueva STVR. Más allá del cambio de nomenclatura, la ley recoge el nombramiento del director general de la radiotelevisión a través de un Consejo formado por varios miembros, tres de ellos seleccionados por el Ministerio de Cultura. También estipula la creación de un Consejo que supervise la programación.

