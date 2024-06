Carmen Borrego: sus primeras palabras sobre el embarazo de Alejandra Rubio

Esta mañana nos despertábamos con la noticia del embarazo de Alejandra Rubio y las reacciones no han tardado en llegar. Después de leer la entrevista que ha concedido la joven, junto a su pareja, Carlo Costanzia, en la revista ¡HOLA! anunciando la buena nueva, Jeimy, exnovia del actor, ya se ha pronunciado. Ella ha asegurado que le da igual... pero todavía no hemos escuchado a Terelu Campos. A su hermana, Carmen Borrego, sí. Lo ha hecho esta tarde en 'Así es la vida' y ha desvelado cómo ha vivido la familia esta noticia. "La llegada de un bebé siempre es una buena noticia, creo que hay que tener a los bebés cuando hay tanto amor y cuando se está enamorado", explicaba la colaboradora, ya que "a veces se traen a los bebés para solucionar los problemas de un relación y creo que hay que tenerlos cuando hay amor". La hija de María Teresa Campos ha asegurado que esta noticia "no es ningún drama" y que "me ha dado cosita cuando he visto que dice que sintió miedo" porque Alejandra "es más madura de lo que piensa la gente". En cuanto a la recordada comunicadora, Carmen se ha acordado de ella y ha confesado que "mi madre siempre decía a sus nietos que quería ser bisabuela. Ella fue bisabuela antes de irse", pero esta noticia de Alejandra "le habría hecho tan feliz y habría sido la única que dijera que qué maravilla". Por último, Carmen ha asegurado estar convencida de que "Alejandra se casará porque ella siempre se ha querido casar"... por lo que a lo mejor, este embarazo, es solamente el principio de un bonita historia de amor.

Compartir nota: Guardar Nuevo