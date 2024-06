Canteras de LaLiga crecieron casi 30 por ciento en temporada

El Plan Nacional de Optimización y Mejora de Canteras de LaLiga cumplió su segundo año con un crecimiento de cerca de 30 por ciento respecto al curso anterior, cuando los clubes ya contaban con un crecimiento de 20 por ciento desde su implementación, según un comunicado emitido este jueves por la patronal. Con más de la mitad de los clubes superando el 60-70 por ciento del cumplimiento de objetivos de esta primera fase del Plan, LaLiga celebró "el esfuerzo colectivo" que "consolida las expectativas de este plan a 10 años cuyos resultados confirman el liderazgo de la competición en materia de fútbol base a nivel global". Desde LaLiga apuntan a que se afianza su "apuesta por un modelo nacional y sostenible de cantera" que permita también a los clubes alinearse con el Fair Play financiero, por el "alto valor de mercado que tienen los canteranos" en España. Así, los 42 clubes de LaLiga invitados al VIII Encuentro de Canteras, celebrado con el Real Sporting como anfitrión en el estadio El Molinón- Enrique Castro 'Quini' de Gijón y su recién reformada ciudad deportiva Mareo. Este evento sirvió de marco para la presentación de dos novedades: los resultados de un cuestionario compartido con los propios clubes con sus demandas más importantes y un estudio con datos sobre los canteranos del fútbol profesional español. Además, los responsables de las canteras de los clubes asistieron a una formación sobre protección a la infancia por parte de la consultora Kunina, que abordó el pilar dedicado a la Atención integral al jugador, atendiendo en especial a proyectos de salud mental, planes de protección a la infancia y a la escolarización en niveles superiores (Bachillerato, FP y Universidad). Otro de los pilares destacados está dedicado a la estructura de los clubes y el desarrollo de sus profesionales del club, que busca la "formación de calidad" de estos. En este sentido, el resultado del cuestionario a clubes reveló el interés en que se desarrollen programas formativos especiales para los profesionales de las canteras. Los clubes también dejaron clara la demanda --en un 78 por ciento-- que existe para el desarrollo de una regulación racional de traspasos entre canteras. Ante esto, LaLiga se mostró "dispuesta a impulsar y apoyar un trabajo específico en este sentido en los próximos años". Además, 91 por ciento de los clubes se mostraron a favor de implantar en un futuro un programa especial de certificación de canteras ligado a ventajas como inscripción de jugadores ligado a primer equipo. Asimismo, 75 por ciento de los clubes están a favor de la creación de nuevos formatos competitivos entre canteras, algo en lo que se está trabajando a futuro, incluso respecto a competiciones continentales. En el estudio, se desveló que la participación en LaLiga EA Sports de canteranos inscritos en equipos reserva aumentó 33 por ciento con respecto a la última temporada. Además, durante las dos últimas temporadas, los canteranos inscritos en el equipo reserva generaron un valor de mercado de 280,35 millones de euros solo en la temporada de su debut en 'Primera'. Por otro lado, los canteranos reportaron 172,44 millones en LaLiga EA Sports y 43,25 millones en LaLiga Hypermotion en concepto de traspaso a otros clubes, solo con canteranos del primer equipo. Además, 70 por ciento de los no canteranos inscritos en equipos reserva y que participan con el primer equipo tienen la nacionalidad española y fueron formados en otros clubes del sistema español. "Esto repercute muy positivamente en los objetivos de esta área del plan de canteras, que busca aumentar el porcentaje de jugadores en categorías inferiores de selecciones territoriales, nacionales, en fútbol profesional ('Big Five' de ligas europeas) y con participación en primer equipo del club", analizó LaLiga. Desde LaLiga, destacaron que este Plan de Canteras busca "potenciar un área donde la competición ya es fuerte a nivel global". "Contamos con mucho talento futbolístico, y de nuestras canteras salen no sólo jugadores profesionales, sino entrenadores, directores deportivos, analistas. Los resultados en este año de consolidación han superado nuestras expectativas", reconoció Juan Florit, responsable de Proyectos Deportivos en LaLiga. "Esta solidez de resultados será el punto de partida ideal para la segunda fase del Plan, que comenzará en 2025 y busca impulsar muchas de las demandas que hemos detectado en los clubes, y trataremos de hacerlo de la mano de otras instituciones", agregó. Durante la temporada 23-24, los canteranos jugaron un 19,4 por ciento de los minutos de la competición, frente a 14,9 por ciento de la Ligue 1, 8,6 por ciento de la Bundesliga, 8 por ciento de la Premier League, o 5,5 por ciento de la Serie A. Además, LaLiga EA Sports es la competición con mayor porcentaje de jugadores canteranos de las 5 grandes ligas europeas: 23,1 por ciento del total de jugadores, frente a 17,85 por ciento de la siguiente, la Bundesliga. Los canteranos también suponen el porcentaje más alto del valor total entre las grandes ligas: 24,4 por ciento del valor total de mercado, seguido por la Ligue 1 con 14,74 por ciento del total del valor de sus jugadores. "LaLiga es la competición que más oportunidades da a sus canteranos, y además estos tienen un alto valor de mercado. Los datos certifican el elemento diferencial de LaLiga: la cantera como marca colectiva", zanjó el comunicado.

Compartir nota: Guardar Nuevo