Neymar, Dybala, Cavani, Falcao, Keylor, Vidal, Ochoa... La selección de los ausentes

Albert Traver

Washington, 19 jun (EFE).- Neymar, Paulo Dybala, Edinson Cavani, Radamel Facao García, Keylor Navas, Hirving Lozano, Arturo Vidal, Yoshimar Yotún y Pervis Estupiñán forman parte de la selección de figuras que brillarán por su ausencia en la Copa América de Estados Unidos.

Lesiones de última hora, decisiones técnicas, mal momento futbolístico o la retirada de la selección explican muchos de los casos de 26 jugadores que hasta hace poco fueron referentes en sus países.

Neymar, el máximo goleador en la historia de la selección brasileña, se recupera de una rotura del ligamento cruzado y del menisco de su pierna izquierda que sufrió en octubre pasado durante un partido de las eliminatorias del Mundial frente a Uruguay en Montevideo.

Además de la baja del jugador del Al-Hilal, la Canarinha llega a la edición 48 de la Copa América con otras bajas notorias. El guardameta titular Ederson, afectado por una lesión, el excapitán Casemiro, en horas bajas; el punta Richarlison, también lesionado, y el extremo Gabriel Jesus, que de momento no está en los planes de Dorival Junior.

Paulo Dybala tampoco cuenta esta vez para el seleccionador Lionel Scaloni. El campeón del mundo en Catar quedó fuera de la lista de 26 pese a cumplir una campaña destacada en el Roma, con 16 goles y 10 asistencias, aunque con algunas lesiones recurrentes.

"Siento que hice cosas buenas este año. Confiaba en que iba a estar en la lista, así que fue un golpe muy duro para mí porque ser parte de la selección es una de las mejores cosas que hay", afirmó Dybala en una entrevista reciente con The Athletic, suplemento deportivo de The New York Times.

El mismo trago amargo han pasado por estos días el defensor Juan Foyth y el centrocampista Ángel Correa.

Invicta en los 21 partidos de la era Néstor Lorenzo, que comenzó el 2 de junio de 2022, la selección de Colombia llega a la Copa América sin su máximo goleador, Radamel Falcao García, quien no piensa en la retirada aún con 38 años, ni el extremo Juan Guillermo Cuadrado, quien ha desarrollado su exitosa carrera en Italia.

Como si fuera poco, tampoco fueron citados el máximo goleador (21) de la Premier League de Rusia, Mateo Casierra, y el mediocentro Wilmar Barrios, compañeros en el campeón Zenit.

Goleador en recientes tiempos con Atalanta y apagado con Torino, Duván Zapata, vio pasar su oportunidad en la selección, como también su socio en el primer equipo italiano, Luis Fernando Muriel, recien llegado a la MLS.

Edinson Cavani anunció en mayo su retirada de la selección uruguaya al conocer que Marcelo Bielsa no lo iba a convocar para la Copa América.

"He decido dar un paso al costado, pero siempre los seguiré con el corazón latente, como cuando me tocaba salir a la cancha con esta hermosa camiseta", afirmó entonces Cavani, segundo jugador con más goles en la historia de la Celeste (58) y tercero con más partidos disputados (136).

También fuera de la lista de los 26 de Bielsa quedaron el defensor Sebastián Coates, los centrocampistas Lucas Torreira y Rodrigo Salazar. La misma suerte corrió el delantero Luciano Rodríguez, héroe de la conquista del Mundial sub-20 con un gol a Italia.

El seleccionador de México, Jaime Lozano, dejó fuera de su lista al legendario guardameta Guillermo Ochoa, titular en los mundiales de Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022, para promover el relevo generacional entre los palos con Luis Ángel Malagón, quien también será baja por lesión.

Igualmente, por decisión de Lozano, el Tri no contará con el centrocampista Hirving 'Chucky' Lozano, ni con el delantero Raúl Jiménez.

En Chile, el nuevo seleccionador Ricardo Gareca tachó de su lista al central Gary Medel, que pocos minutos tuvo en el Vasco da Gama y ahora espera recuperar la forma en Boca Juniors.

El técnico argentino tampoco tuvo en cuenta a Arturo Vidal, quien afirmó sentir tristeza y rabia por la decisión técnica que lo aleja de la Roja.

Otro histórico guardameta que no estará en la Copa América es Keylor Navas, quien anunció en mayo pasado su renuncia a la selección costarricense.

Perú no podrá contar con su capitán y figura, Renato Tapia, que dio un paso al costado por un desencuentro con la Federación de fútbol de su país.

Tapia, que termina contrato con el Celta de Vigo el 30 de junio, había pedido para competir en Estados Unidos una póliza de protección ante posibles lesiones, que Perú no concedió.

Por lesión no estará con la Blanquirroja el defensor Yoshimar Yotún, y la selección boliviana extrañará por el mismo motivo a Henry Vaca. Como si fuera poco, la Verde perdió el año pasado a su máximo goleador, Marcelo Martins Moreno, quien dio un paso al costado.

Ecuador tendrá que lidiar con la baja del lateral del Brighton Pervis Estupiñán, que cayó lesionado hace semanas y ha tenido que pasar por el quirófano. EFE

