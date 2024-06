Fabián Ruiz: "Invito a que valoremos más lo que tenemos aquí, no tanto lo de fuera"

El futbolista internacional español Fabián Ruiz ha invitado este miércoles "a que valoremos más lo que tenemos" en la 'Roja', y "no tanto lo de fuera", en la víspera de jugar contra la selección de Italia durante la segunda jornada del Grupo B en la Eurocopa masculina. "Orgulloso de ser español, de llevar el nombre que llevo y solamente invito a que intentemos valorar un poco más lo que tenemos en España, que le demos importancia no solamente a los jugadores, sino a todo lo demás, que al final somos un país de los mejores y tenemos muchas cosas buenas", declaró Fabián en rueda de prensa desde Gelsenkirchen. "Invito a que valoremos más lo que tenemos aquí, no tanto lo de fuera. Y que no estamos infravalorados como han dicho los demás, sino que creo que España nos da muchísimo apoyo. Cada vez que vamos a jugar a algún país, o como aquí en la Eurocopa, siempre tenemos gente apoyándonos y también eso lo valoramos mucho", dijo el centrocampista. Tras un gran debut ante Croacia, hay gente que ve a la 'Roja' como posible campeona de esta EURO. "Para mí, para el resto de mis compañeros y para todo el país creo que sería algo muy bonito. Vamos a pelearlo para que ese 14 de julio intentemos o podamos levantar esa copa. Creo que estamos haciendo un buen trabajo y al final del campeonato intentaremos estar ahí para levantar la copa, que para nosotros sería una cosa increíble e inolvidable", comentó al respecto. También comparó a Luis de la Fuente con Luis Enrique Martínez. "Son dos entrenadores muy parecidos, a los que les gusta tener la posesión del balón y les gusta presionar alto. Es verdad que con Luis Enrique el último periodo no pude venir, pero también me llevó a una Eurocopa, tengo que estarle agradecido y ahora lo tengo en el PSG, intento aprender cada día de él porque al final sabemos todo el mundo el gran entrenador que es él. Es verdad que al principio no empecé jugando mucho, pero intenté mejorar, hacer las cosas que él pedía para lograr tener un puesto en el once y lo conseguí", afirmó sobre el técnico del PSG. "Y con Luis de la Fuente, pues desde las categorías inferiores siempre ha mostrado confianza en mí y la verdad que le tengo que estar muy agradecido por todo lo que hace por mí. Ahora tengo la suerte de tenerlo aquí en la absoluta, de vivir una Eurocopa junto a él y esperemos hacer grandes cosas juntos", resumió sobre el seleccionador de España. "No sabría decirte si somos una de las favoritas o no. Nosotros no nos consideramos de las favoritas, lo único que es que confiamos mucho en nosotros y que sabemos que tenemos potencial para poder estar en la final. Vamos a dejarnos todos en el campo y vamos a intentar hacer todo lo posible para que eso pase. Si llegamos a esa final, te podré decir que somos favorita. Pero ahora mismo creo que hay muchas selecciones muy buenas, que es muy difícil ganar un campeonato y ganar partidos, vamos a intentar hacerlo lo mejor posible para estar en esa final", insistió. Luego habló sobre Lamine Yamal. "Todo el mundo sabemos lo gran futbolista que es a pesar de su edad, que tiene 16 años nada más aunque no lo aparente en el campo. Pero sí, creo que es uno de los grandos fuertes que tenemos. Es un jugador muy vertical, que es muy fuerte en el uno contra uno y sabemos de la importancia que tiene para nosotros. Esperemos que mañana pueda hacer un gran partido", auguró. "Sabemos que va a ser un partido muy difícil. Si vemos los jugadores que tiene Italia uno por uno, sabemos de la importancia y de la calidad que tienen y yo creo que será un partido muy igualado. Sabemos que Italia siempre es una selección intensa, agresiva con su juego táctico y creo que Spalletti le ha dado un toque también de calidad", avisó. Igualmente advirtió que el seleccionador de la 'Azzurra' abogará por "tener el balón" al ser "un entrenador que le gusta tener mucho la posesión", algo que a juicio de Fabián "quizás en otras competiciones europeas Italia no se caracterizaba por eso". Respecto al combinado español, también opinó. "El estilo es más o menos un similar, el de tener la pelota, España se caracteriza por eso y por los jugadores de calidad, de tener la posesión del balón. Pero es verdad que el míster nos insiste más en jugar un poco más vertical, en llegar rápido al campo contrario y, cuando estemos en zona de finalización, pues finalizar ya sea con tiro o con centro", admitió. "Nos insiste mucho, lo entrenamos mucho y antes de cada partido nos invita a que cuando lleguemos a la frontal del área, o cerca, pues tiremos. Creo que una vez que llegas ahí, que es difícil saltar la presión, es una oportunidad buena y creo que en este tiempo que estamos con Luis de la Fuente se ha visto un poco más eso reflejado en el terreno de juego", continuó Fabián con su argumento. "Si te soy sincero, no pensamos en los resultados de los demás, sino en intentar ganar todos los partidos", respondió a un periodista sobre el empate entre Croacia y Albania. "Cada vez que vestimos la camiseta de España, intentamos ganar porque al final los jugadores cuando saltamos al terreno de juego siempre queremos ganar. No nos fijamos mucho en lo que hagan los contrarios, pero siempre es importante que nosotros salgamos a darlo todo y que mañana contra Italia sabemos que es muy importante para nosotros llevarnos los tres puntos", reiteró. "Siempre que visto la camiseta de España es distinto, lo que sientes cada vez que sales al terreno de juego y te ves con la camiseta de España es distinto, y más poder meter un gol en una Eurocopa. Recibí muchos mensajes de cariño de todo el mundo", confesó sobre su tanto del estreno ante los croatas. "También es verdad que no meto muchos goles; entonces, cuando los meto, pues me felicitan. Contento de poder haber metido con mi país en una competición tan importante que es para nosotros y esperemos que no sea el último", recalcó el centrocampista. "Siempre que voy a Italia o juego contra Italia es especial porque le tengo mucho cariño al país y sobre todo a los compañeros. Creo que es un partido importante para nosotros y para mí también especial porque puedo tener enfrente a compañeros y a excompañeros y también ahora al entrenador, que también lo tuve. Siempre es especial porque tengo allí muy buenos amigos, tengo un cariño muy especial hacia Italia y esperemos que mañana tenga un buen recuerdo", concluyó Fabián.

Compartir nota: Guardar Nuevo