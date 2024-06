El líder de Los Republicanos denuncia haber recibido una carta amenazante por su idea de aliarse con Le Pen

El líder del partido Los Republicanos, Eric Ciotti, ha informado este miércoles de que ha recibido una carta amenazante en la que se le advierte de no pactar con la ultraderechista Agrupación Nacional (AN), liderada por Marine Le Pen, de cara a las elecciones legislativas del 30 de junio y 7 de julio. "Nada me hará recular, ni el odio, ni las amenazas ni la violencia", ha aseverado el líder de los conservadores franceses en sus redes sociales, donde ha compartido una fotografía de la carta en la que se lee "No a AN. Lo has entendido bien" junto a una diana con el nombre de Ciotti escrito en el centro. El líder conservador ha sido duramente cuestionado incluso en el seno interno de su partido por su intención de forjar una alianza con Le Pen de cara a las elecciones. Una junta directiva de Los Republicanos llegó incluso a expulsarle del partido, si bien la justicia suspendió poco después la decisión. Ciotti ha salido al paso en varias ocasiones para defender un pacto con la extrema derecha, argumentando que es por el bien del país y también para garantizar la supervivencia de su partido. Ahora, tras recibir la misiva amenazante, ha incidido en que "esta agrupación de derechas es necesaria para Francia".

