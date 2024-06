Arkano aconseja a la Reina Letizia a que no se atreva a rapear de nuevo

El pasado mes de octubre, la Reina Letizia presidía el acto por el Día Mundial de la Salud Mental, una causa con la que siempre ha estado especialmente comprometida y sorprendía a todos al atreverse a rapear. Para concienciar sobre la importancia del bienestar emocional, la monarca daba el pistoletazo de salida al acto con un discurso en el que se lanzaba a 'rapear', citando varios versos del rapero El Chojin: "Hago lo que puedo. Llego a lo que llego y no es sano que me exija tanto. Duelen los enfados y las malas caras cuando fallo en algo, pero duele más cuando no valoran que lo has intentando. Y lo estoy intentando. Perdón si no alcanzo, pero ¿Por qué han pensado que lo haría bien todo el rato?". Un momentazo que parece que no gustó nada a Arkano. Tras la final de 'Supervivientes 2024', el rapero abandonaba las instalaciones de Telecinco y se atrevía a aconsejar a la Reina Letizia a que no volviese a hacerlo. "Le diría que no debería haberse puesto a rapear. ¿Tú le has visto cuando rapeó? Le diría que por ahí no", nos contestaba el exconcursante de 'Supervivientes' y le aconsejaba que no se dedique a ello: "Que por ahí no, cuando alguien que no es rapero se mete ahí a rapear, me da un poquito de cosa. Eso le diría".

Compartir nota: Guardar Nuevo