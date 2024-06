Temas del día de EFE Internacional del martes 18 de junio (16.00 GMT)

COREA DEL NORTE RUSIA

Seúl - El presidente de Rusia, Vladímir Putin, dio su visto bueno al proyecto de un tratado de asociación estratégica integral con Corea del Norte, que prevé firmar con su homólogo norcoreano, Kim Jong-un, durante la visita de Estado que comienza este martes al país vecino, informó hoy el Kremlin. (Texto) (Foto) (Vídeo). (ENVIADO)

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén - El Ejército israelí parece estar reduciendo la intensidad de sus ataques en la Franja de Gaza, con cifras ayer y hoy que no superan las decenas de muertos, mientras todos los ojos siguen puestos en la escalada de tensión con Hizbulá en la frontera con el Líbano. (Texto)(Foto)(Vídeo) (ENVIADO)

Beirut - El primer ministro libanés, Najib Mikati, afirmó que su país no quiere una "escalada" con Israel durante un encuentro este martes en Beirut con el mediador estadounidense Amos Hochstein, quien por su parte advirtió de que las hostilidades están en un momento "crítico". (Texto) (Audio) (ENVIADO)

UCRANIA GUERRA

Kiev - Las fuerzas militares de Ucrania siguen incrementando sus ataques contra la retaguardia rusa pero Kiev sigue a la defensiva en el frente de este, pese al aumento de los suministros armamentísticos de sus aliados. (Texto)(Foto)(Vídeo)(Audio). (ENVIADO)

Moscú - El AK-47, el fusil más disparado de la historia, cumple 75 años sin perder vigencia, como queda demostrado en la actual guerra en Ucrania, donde ambos bandos siguen utilizando el Kaláshnikov aunque apenas figure oficialmente en sus arsenales. (Texto)(Foto). (ENVIADO)

ONU D.HUMANOS

Ginebra.- El número de niños fallecidos en conflictos globales se triplicó en 2023 con respecto al año anterior, y el de mujeres se duplicó, denunció este martes el alto comisionado de la ONU para derechos humanos, Volker Türk, en su actualización sobre la situación de las libertades fundamentales en el planeta. (Texto) (ENVIADO)

EEUU INMIGRACIÓN

Washington - El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lanza este martes una nueva medida que permitirá regularizar a más de medio millón de migrantes que viven en el país sin un estatus legal y que beneficiará principalmente a personas casadas con estadounidenses. (Texto)(Foto)(Video) (ENVIADO)

Nueva York - La ciudad de Nueva York presume de modelo migratorio al haber recibido e integrado en los dos últimos años a más de 200.000 inmigrantes irregulares, pero se queja del nulo apoyo recibido desde el Gobierno federal de Washington, atrapado en una lógica electoral donde el tema migratorio se ha convertido en dinamita política. (Texto) (Audio) (ENVIADO)

MÉXICO TRANSICIÓN

Ciudad de México - La futura presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se reúne con diputados y senadores electos para discutir la reforma para elegir por voto popular al Poder Judicial y otras polémicas iniciativas constitucionales. (Texto)(Foto).

ITALIA OPOSICIÓN

Roma - Los partidos de la oposición en Italia se manifiestan juntos en el centro de Roma contra las reformas que pretende aprobar el Gobierno de Giorgia Meloni, como la elección directa del primer ministro, y para protestar por el "clima de presiones" en el Parlamento, hace días escenario de una pelea. (Texto)(Foto)(Vídeo) (Audio).

PORTUGAL ABUSOS

Fátima (Portugal) - El grupo Vita, creado por la Iglesia portuguesa para prestar apoyo a las víctimas de abusos sexuales, presenta en Fátima su segundo informe de actividad, en un momento en que la institución católica se ha abierto al pago de indemnizaciones por los daños causados. (Texto)(Foto)(Vídeo).

RUSIA DURERO

San Petersburgo (Rusia) - La impronta del célebre renacentista Alberto Durero llega al Hermitage de San Petersburgo con una ambiciosa exposición del grabado germano de los siglos XV y XVI, considerada la Edad de oro de la pintura alemana. (Texto) (Foto) (Vídeo)

MODA PARÍS

París.- Comienza una nueva edición de la Semana de la Moda de París dedicada a las colecciones masculinas de la temporada primavera/verano 2024/25 con un desfile de Louis Vuitton.(Texto) (Foto) (Video)

CHICO BUARQUE

Brasilia.- El cantautor brasileño Francisco Buarque de Holanda, o simplemente Chico, cumple este miércoles 80 años más volcado a la literatura que a la música y fiel al activismo político que ha guiado su obra durante las últimas seis décadas. por Eduardo Davis (Texto) (Foto) (ENVIADO)

AGENDA INFORMATIVA

Budapest - UE PRESIDENCIA - La Presidencia húngara del Consejo europeo, que se iniciará el próximo 1 de julio, presenta sus prioridades para el semestre. (Texto) (Foto)

Washington - EEUU OTAN - El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, recibe al secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, que también se reunirá con legisladores estadounidenses. (Texto)(Foto)(Vídeo).

La Paz - BOLIVIA GAS - La estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos anuncia que Bolivia está lista para transportar gas natural desde Argentina a Brasil. (Texto)(Foto) (Vídeo)

San Salvador - EL SALVADOR LLUVIAS - Las lluvias, que ya dejan al menos 11 fallecidos, cientos de desplazados en albergues y varios deslizamientos de tierra, continúan en El Salvador. (Texto) (Foto)(Video)

Tapachula (México) - CRISIS MIGRATORIA - Los migrantes desafían las alertas de las autoridades mexicanas por la depresión tropical y las lluvias pronosticadas en Chiapas, en la frontera sur de México. (Texto) (Foto)(Video)

Washington - EEUU ELECCIONES - Mitin electoral del expresidente estadounidense y precandidato republicano Donald Trump en Wisconsin. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Santiago.- CHILE PIÑERA.- Exmandatarios latinoamericanos como el argentino Mauricio Macri o el colombiano Iván Duque participan en un homenaje al fallecido expresidente chileno Sebastián Piñera. (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- FRANCIA CONMEMORACIÓN.- Emmanuel Macron preside la conmemoración del 84 aniversario del llamamiento a la resistencia contra la ocupación nazi de Francia lanzada por el general Charles de Gaulle. (Texto)

París.- FRANCIA JUSTICIA.- El Tribunal de Apelación de París comunica a las partes su decisión de admitir o no a trámite las demandas presentadas por diversas ONG contra TotalEnergies, EDF y Suez.

Washington.- EEUU AVIACIÓN.- El CEO de Boeing, Dave Calhoun, comparece ante un comité del Senado estadounidense para declarar sobre los problemas y accidentes que ha sufrido recientemente esa aerolínea. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Toronto (Canadá).- CANADÁ TECNOLOGÍA .- La conferencia de tecnología Collision, organizada por Web Summit, se celebra en Toronto (Canadá) del 17 al 20 de junio.

Washington.- EEUU DEFENSA.- Rueda de prensa del portavoz del Pentágono, Pat Ryder.

Washington.- EEUU TRABAJO.- La subsecretaria adjunta del Ejecutivo estadounidense sobre Asuntos Laborales Internacionales, Thea Lee, habla en conferencia de prensa sobre los derechos de los trabajadores migrantes en Estados Unidos.

Quito.- ECUADOR MUJERES.- Realización del Foro "LID 2024 liderazgo, inclusión y desarrollo", en Quito, en el que se prevé la participación de Epsy Campbell, exvicepresidenta de Costa Rica.

Quito.- ECUADOR INDÍGENAS.- La Cámara de Minería del Ecuador (CME) reúne a líderes indígenas nacionales e internacionales que comparten su enfoque en la gestión sostenible de los recursos naturales y su compromiso con el bienestar de las comunidades nativas. (Texto)

Quito.- ECUADOR VIOLENCIA MACHISTA.- La Fundación Contra la Violencia (Fucvi) presenta 'La raíz de la solución', un proyecto enfocado en el empoderamiento de las mujeres rurales de Ecuador. (Texto)

Viena - ONU ESPACIO- Primera conferencia de la ONU sobre actividades lunares sostenibles y 67ª Comisión sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos. (Texto)

Miami (EE.UU.) - EEUU ESPACIO - La NASA y Boeing explican en conferencia virtual detalles del regreso desde la Estación Espacial Internacional (EEI) de la nave Starliner, previsto de forma tentativa para el 22 de junio después de retrasos debido en parte a una fuga de helio. (Texto)(Foto)(Video)

París.- INFORME PISA.- La OCDE presenta un nuevo informe PISA en el que evalúa por primera vez el pensamiento creativo de los alumnos de 64 países y economías de todo el mundo. (Texto)

Washington.- EEUU ARTE.- La fundación Barnes de Filadelfia presenta su exposición "Matisse & Renoir: New Encounters at the Barnes", con unas 35 obras icónicas de ambos pintores franceses (del 23 de junio al 8 de septiembre)

Madrid - Con uno de los álbumes más aplaudidos por la crítica del pasado año, 'My Back Was A Bridge For You To Cross', Anohni ofrece el primero de sus dos conciertos en España junto a su banda, The Johnsons. (Texto) (Foto)

Barcelona (España) - La cantante estadounidense Olivia Rodrigo, ganadora de tres premios Grammy, actúa por primera vez en Barcelona dentro de su gira de presentación de su segundo álbum, 'Guts', que empezó el pasado mes de febrero y recorrerá 57 países. (Texto) (Foto)

