La inversión en IA de las empresas aumentará un 61% este año, según estudio

Las empresas invierten cada vez más en tecnología de inteligencia artificial (IA) y se estima que en 2024 el gasto interanual crecerá un 61 por ciento en la región que abarca Europa, Oriente Próximo y África (EMEA), donde cerca de la mitad de los líderes informáticos considera que la IA es "revolucionaria". La IA es una tecnología "revolucionaria" para el 40 por ciento de los líderes informáticos en la región EMEA. Y aunque el actual impulso que vive se ha originado con la aparición de la IA generativa, todas las variantes se están beneficiando de ello. Así se desprende del informe 'CIO PlayBook 2024: It’s all About Smarter AI', elaborado por IDC con la colaboración de Lenovo, donde se indica que la IA generativa (con un 25% de la inversión) recibe la misma proporción de inversión que la IA interpretativa (25%) y el aprendizaje automático (25%). La mayoría de empresas europeas están incorporando la IA generativa en sus estrategias, procesos y ofertas. Casi dos tercios (57%) ya han invertido en este ámbito y un 40 por ciento adicional está planificando invertir en el próximo año, mientras que únicamente el 3 por ciento no tiene planes de adoptar la tecnología. Diversas organizaciones en la región EMEA planean implementar estrategias de IA para favorecer la nube híbrida (48%) o privada (24%), mientras que el 17 por ciento optará por una nube pública, lo que se entienden como un reflejo de la regulación más estricta en torno a la privacidad de los datos, en particular en la Europa continental. LA IA EN ESPAÑA Según el estudio, el interés por la IA es heterogéneo y varía en función de la región. En EMEA hay un aumento del 61 por ciento en el gasto previsto en IA para 2024 en comparación con 2023. Esta tendencia es similar a la de las empresas en Norteamérica (62%), y muestra un crecimiento sustancialmente mayor que el de las empresas de Asia/Pacífico (45%). Mientras que los encuestados en Francia (58%) y los Países Bajos (56%) son los más propensos a considerar que la IA es una tecnología que puede "cambiar las reglas del juego", en España solo el 38 por ciento lo considera así. En EMEA, las empresas italianas son las que más han invertido (68%) y las danesas las que más tienen previsto hacerlo (64%). En cambio, en España la actividad de inversión en IA generativa es más modesta: el 54 por ciento de las empresas afirma haber invertido en esta tecnología, mientras el 44 por ciento planea hacerlo. El informe recoge, asimismo, que España (71%) es el país que otorga más importancia al desarrollo de habilidades de los empleados, identificándola como prioridad ante los avances de la IA generativa. Las empresas nacionales también están preocupadas por la baja calidad de la tecnología de IA generativa, e identifican entre sus principales retos la escasa gobernanza y alfabetización de datos, el sesgo de los algoritmos y la vigilancia de posibles usos indebidos., Con todo, las principales prioridades de inversión tecnológica en 2024 son la automatización de la gestión y la seguridad de la infraestructura digital, el control de la gestión unificada para todos los recursos de infraestructura digital y la implantación de IA generativa. Según la encuesta, para las empresas españolas, las principales áreas tecnológicas y empresariales afectadas por la IA son la automatización y robótica inteligentes, el procesamiento del lenguaje natural y chatbots y el mantenimiento predictivo y el Internet de las Cosas (IoT). Y los principales retos de la implantación de la IA son la preocupación por la pérdida de puestos de trabajo, la dificultad para mantenerse al día de los requisitos tecnológicos de la IA y la falta de apoyo para implantar con éxito la automatización. INVERSIONES REALIZADAS POR DIFERENTES VERTICALES Aunque la mayoría de los sectores coincide con respecto al potencial de la IA, las empresas de fabricación son las que mayor entusiasmo muestran, puesto que un 47 por ciento describe la IA como "revolucionaria". Las empresas de telecomunicaciones parecen las menos afectadas de entre las encuestadas (22%), quizás porque sus líderes ya han realizado inversiones significativas en IA durante los últimos años, como apuntan en el informe. La mayoría de las organizaciones en todos los sectores ya han invertido en IA generativa, incluyendo la mitad (50%) de las administraciones públicas, el 65 por ciento del sector de las telecomunicaciones y el 67 por ciento de la banca, los servicios financieros y los seguros. También existe un reconocimiento generalizado de la importancia de la informática 'edge' para la IA y, por este motivo, empresas de todas las verticales han aumentado sus inversiones, hasta un 29 por ciento en fabricación y un 60 por ciento en el sector de telecomunicaciones. RETOS PARA LA ADOPCIÓN DE IA GENERATIVA El mayor reto tecnológico para la IA generativa es la limitación de capacidad de los modelos (40%), seguida del miedo ante un potencial mal uso de la IA y a las "alucinaciones" de esta tecnología (37%), un fenómeno que se produce cuando los sistemas generan información incorrecta. Entre otros retos tecnológicos mencionados por los responsables de las tecnologías de la información (CIO), se incluye encontrar una plataforma de datos fiable (36%) y la dependencia de terceras partes (35%) para el desarrollo de IA generativa. A nivel organizativo, el problema más mencionado en relación con la IA generativa es de índole cultural, ya que los empleados temen perder su puesto de trabajo (40%), seguido de cerca por los retos informáticos (45%), como la resistencia de los equipos informáticos, que no están acostumbrados a implantar herramientas y tecnologías de IA en rápida evolución.

