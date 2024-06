Obispos europeos piden dejar más decisiones a los estados frente a Bruselas ante el ascenso de la extrema derecha

El presidente de las Conferencias Episcopales de Europa (CCEE), Gintaras Grusas, considera que los de las elecciones europeas del pasado 9 de julio son una respuesta al "arrastramiento de la influencia de la centralización de los gobiernos europeos". "Parte de la reacción que vemos, especialmente de los partidos más de extrema derecha, es una respuesta a eso", ha señalado, tras recordar que los fundadores de la Unión Europea buscaban el "equilibrio entre lo local y la centralización". "Los fundadores de la Unión Europea vieron que algunas cuestiones se tratarían a nivel local y otras se centralizarían. A medida que pasa el tiempo, vemos que cada vez más áreas se llevan al centro, tratando de tomar decisiones al nivel de Bruselas, en lugar de dejarlo en manos de los estados miembros", ha apostillado tras participar en la primera jornada de la reunión anual de secretarios generales de las Conferencias Episcopales de Europa, que se celebra este año en la sede de la Conferencia Episcopal Española (CEE), del 16 al 19 de junio. Grusas cree que el objetivo de esta "reacción" es "definir el equilibrio correcto entre ambos". "Parte de la reacción y la respuesta de estas elecciones es combinar esa centralización en un lado de Europa con el lado local en cada uno de los países", ha añadido. En esa línea, el presidente de las CCEE asegura que el "bajo nivel de participación" es un reflejo de la "insatisfacción" con la forma en que la UE responde a las "verdaderas necesidades" de la población europea. "Espero que sea un llamamiento a los partidos políticos para que revalúen sus orientaciones. Creo que los valores básicos que quiere la gente son el respeto por la dignidad humana y los derechos humanos, la apertura fundamental a la familia, la demografía, las necesidades de las culturas locales", ha añadido. Por otro lado, ha aplaudido que la palabra "aborto" no aparezca en la declaración final de la cumbre del G7, que se celebró en Apulia (Italia), con la participación del Papa Francisco, del pasado 13 al 15 de junio. "Eso es algo que nos preocupa mucho, tanto a nosotros en Europa como al Santo Padre a nivel internacional, el respeto por la vida, el respeto y la preocupación por el invierno demográfico que está viviendo Europa. El futuro de Europa depende de esa cultura de la vida, e intentamos ayudar a recuperar el respeto por la vida en todos sus niveles", ha señalado Grusas "MIRAR HACIA FUERA" Y AYUDAR A LOS PAÍSES CON PROBLEMAS MIGRATORIOS Además, el presidente de los prelados europeos apunta que "hay una reacción en la sociedad antes las migraciones" que es "diferente en los distintos países". En ese contexto, el presidente de las CCEE asevera que lo importante es "tener esa relación humana en la base para respetar a cada ser humano con sus necesidades". En este sentido, Grušas cree que los gobiernos no solo deben poner el foco en Europa para solucionar los problemas de migración, sino que deben "mirar hacia fuera y ayudar a los países donde hay problemas a resolverlos". El lema de la reunión anual de secretarios generales de las Conferencias Episcopales de Europa, organizada por el Consejo de Conferencias Episcopales de Europa (CCEE), es 'El servicio de los episcopados europeos en el dinamismo entre unidad y diversidad'. Los trabajos han comenzado este lunes, 17 de junio, con los saludos iniciales del nuncio apostólico en España, Mons. Bernardito C. Auza, y del presidente del CCEE, Mons. Gintaras Grušas. Después, el secretario general del Consejo, Martin Michalícek, ha hecho una presentación del encuentro. Durante las sesiones de trabajo del lunes 17 y martes 18, el tema será, según ha explicado la Conferencia Episcopal Española, el Sínodo de la Sinodalidad. El decano de la Facultad de Teología de la Universidad Eclesiástica San Dámaso (Madrid), Gabriel Richi Alberti, hablará el lunes sobre 'Comunión, Participación y Misión: Las Conferencias Episcopales como expresiones Sinodales'. La 'Sinodalidad como Experiencia Ecuménica' es el tema que abordará el martes la hermana Estelle Mical Sogbou, de la Comunidad Chemin Neuf en Bonn (Alemania). Asimismo, el miércoles por la mañana se contará con las intervenciones de los secretarios generales de la COMECE, el sacerdote español Manuel Barrios Prieto, y del CCEE, Martin Michalícek.

