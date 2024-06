Eurocopa 2024: claves para una buena redacción

Madrid, 13 jun (EFE).- Con motivo de la Eurocopa de fútbol, que se celebra del 14 de junio al 14 de julio en Alemania, la Fundación del Español Urgente (FundéuRAE), promovida por la Agencia EFE y la RAE, ofrece algunas recomendaciones sobre cuestiones que pueden plantear dudas al redactar las informaciones de este campeonato.

1. Ciudades, grafías adecuadasLas grafías adecuadas en español de los nombres de las ciudades donde se disputarán los partidos son “Berlín”, “Colonia”, “Dortmund”, “Düsseldorf”, “Fráncfort” (no “Frankfurt” ni “Francfort”), “Gelsenkirchen”, “Hamburgo”, “Leipzig”, “Múnich” (con tilde) y “Stuttgart”.

2. “Euro 2024” o “Euro 24”, pero no “Euro’24”De acuerdo con la “Ortografía de la lengua española”, en español no es adecuado marcar con un apóstrofo la supresión de las dos primeras cifras de un año. Por tanto, cuando se emplea el nombre de la competición seguido del año, lo adecuado es escribir “Euro 2024” o “Euro 24”, pero no “Euro’24”.

3. La “copa Henri Delaunay”, con minúscula en “copa”El objeto que obtiene el equipo ganador de la competición es la “copa” (o “trofeo”) “Henri Delaunay”. Lo adecuado es escribir el sustantivo común (“copa”, “trofeo”...) con minúscula.

4. Nombres alternativos de las seleccionesLos nombres populares que reciben muchas de las selecciones nacionales —⁠la mayoría de las veces tomados del color de las camisetas⁠— se escriben con inicial mayúscula, en letra redonda y sin comillas: “la Roja” (España), “la Azzurra” (Italia), etc. Cuando el sobrenombre de las selecciones alude directamente a sus componentes —“los gallos” (Francia), “los tulipanes” (Países Bajos)…—, se escribe en redonda y con minúscula inicial, y, si el nombre no es español, como en “los 'azzurri'”, además en cursiva.

5. Los “dos onces”, no los “dos once”Cuando se alude a dos equipos refiriéndose a los once jugadores que componen cada uno de ellos, lo adecuado es decir los “dos onces” en vez de los “dos once”. En este caso, “once” funciona como un sustantivo.

6. “Los fuera de juego” y “los fueras de juego”, plurales válidos“Los fuera de juego” y “los fueras de juego” son plurales adecuados de la expresión “el fuera de juego”.

7. “Córneres”, plural de “córner”La palabra “córner” (plural “córneres”) lleva tilde por ser llana, acabada en consonante distinta de “n” o “s”. Convive con las expresiones “saque de esquina” y “tiro de esquina”.

8. “Penalti”, mejor que “penalty”La grafía apropiada es “penalti” (en plural, “penaltis”), y no “penalty” (su forma en inglés); tampoco son adecuados los plurales “penalties” ni “penaltys”. En la mayor parte de América se emplea la forma, igualmente válida, “penal” (plural, “penales”).

9. “Golaveraje”, alternativa a “goal average”Tal como indica el “Diccionario panhispánico de dudas”, la españolización de la expresión inglesa “goal average” es “golaveraje”. Junto con este anglicismo adaptado conviven las expresiones “diferencia/promedio de goles”.

10. “Favoritismo” también es ‘condición de favorito’Para expresar que un equipo tiene cierta ventaja o es favorito para ganar, es válido el uso del término “favoritismo”, que significa ‘condición de favorito’. También se emplea, según el “Diccionario de la lengua española”, con el sentido de ‘preferencia dada al favor sobre el mérito o la equidad, especialmente cuando aquella es habitual o predominante’.

11. Lesionarse “la” pierna, preferible a “su” piernaEn español, en construcciones en las que aparecen sustantivos que designan partes del cuerpo (“cabeza”, “ojos”, “oídos”, “pies”, “rodillas”, etc.) lo común es el uso del artículo (“el”, “la”), pero no el del posesivo (“mi”, “tu”, “su”, etc.). El empleo del adjetivo posesivo en lugar del artículo es un uso propio del francés y del inglés que conviene evitar; por tanto, lo adecuado sería decir: “Se lesionó la pierna derecha”, no “… su pierna derecha”.

12. “Por la banda”, y no “por banda”Es recomendable no suprimir el artículo en la expresión “por la banda derecha/izquierda”.

13. “MVP”, sigla innecesariaEs aconsejable que se emplee “mejor jugador”, “jugador mejor valorado”, “jugador más valioso”, etc., en lugar de la sigla “MVP” (“most valuable player”).

14. “Fan zone”, anglicismo innecesario“Zona de (los) aficionados/seguidores/hinchas” o “zona de la afición/hinchada” son equivalentes en español preferibles a “fan zone”.

