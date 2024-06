Peleteiro: "El bronce ya no me vale, quiero algo más que ya toca"

Roma, 9 jun (EFE).- La española Ana Peleteiro, flamante campeona de Europa tras rubricar un salto de 14.85 en Roma, declaró que en los próximos Juegos Olímpicos de París quiere superar la medalla de bronce y aseguró que se ve capaz de llegar a los 15 metros, marca con la que se ve medallista de oro en Francia.

"Estoy para llegar los 15 metros, pero me falta un poco. Pero lo que he soñado es como está ocurriendo. Si no salió hoy es porque no tenía que salir hoy. Estar hoy aquí es volver a rozar esa Ana, volver a ser competitiva...", dijo a los medios españoles, entre los que se encontraba EFE, en zona mixta, tras la competición.

"Con 15 metros soy medalla de oro. No quiero más bronces, bueno si me viene lo cojo pero quiero algo más, ya toca", añadió.

Peleteiro desveló qué fue lo que le dio fuerzas para hacer su segunda mejor marca: "Necesitaba ver a mi niña, la vi en el cuarto salto y me salió. Me llenó de fuerza y sabía que lo tenía. Estaba teniendo un pequeño fallo técnico, me concentré mucho, visualicé y salió, pero no tenía ninguna duda".

"Todo va bien, 'tutto bene'. Pero si estuviera al 100% mi entrenador sería un matado. Estoy mejor que nunca, estoy entrenando mejor que nunca, más enfocada que nunca, tomando mejores decisiones que nunca y las cosas salen para quien las persigue", añadió.

Sobre esas decisiones, puntualizó que se refería "a la hora de delegar": "Antes de los Juegos dejaré a mi niña 3 semanas con mis padres para enfocarme, descansar, que no haya ningún virus... me pasó hace una semana uno y se lo pasé a mi marido. Es una decisión que sé que va a merecer la pena".

Además, comentó los comentarios racistas que sufrió en redes sociales.

"Como les gusta el himno de españa, mañana vamos a estar todos con la mano en el pecho y el 'lololo' sonará en todos los colores", sentenció. EFE

