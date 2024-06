Agustín Pantoja, su actitud despreocupada e impasible ante los rumores de enfrentamiento con Mariló de la Rubia

¿Ha roto su relación Mariló de la Rubia con Isabel Pantoja tras los continuos desplantes y feos de Agustín Pantoja, celoso del protagonismo que estaba adquiriendo la íntima amiga de su hermana, y preocupado porque la amistad de la tonadillera con la cordobesa eclipse su carrera musical y su gira 50 aniversario? Así lo asegura Antonio Rossi, que este jueves revelaba que la gerente de clínica y su familia habrían dicho 'basta' y, por amor propio, habrían decidido romper cualquier vínculo con la artista y su hermano. Una sorprendente información que llegaba tras días de rumores acerca de un presunto enfrentamiento entre Agustín y Mariló en el que Isabel estaría pensando tomar partido y parar los pies a su hermano. Sin embargo, horas después era el programa 'Así es la vida' el que daba un vuelco a esta ruptura afirmando que la amistad de la artista y la escritora sigue siendo la misma y no hay ningún problema ni entre ellas ni con nadie de la familia Pantoja. "Mariló se está riendo con todo esto. Es amiga de Isabel desde hace 40 años y su familia también. Ni ella ni nadie tiene ningún problema con Isabel ni con Agustín" apuntaba Almudena del Pozo, asegurando que si Mariló no asistió al concierto de la viuda de Paquirri en Mérida no fue por una discusión con su hermano, sino porque ella también tiene sus compromisos y no siempre puede acompañar a la cantante. Ajeno a todas estas informaciones, y dejando claro que su relación con Isabel sigue siendo irrompible, Agustín se ha dejado ver en Almería, donde ya se encuentra la folclórica ultimando los detalles del concierto que dará en la ciudad andaluza este sábado. Sin inmutarse y con un gesto de media sonrisa en algunos momentos dejando entrever que su supuesto enfrentamiento con Mariló le hace incluso gracia, el tío de Kiko Rivera ha dado la callada por respuesta a los titulares que ha protagonizado en las últimas horas, evitando revelar cómo es su relación con la cordobesa y cómo se ha tomado Isabel esta nueva polémica. Impasible, Agustín tampoco se ha pronunciado sobre el embarazo de su sobrina Anabel, dejando en el aire si está feliz ante la perspectiva de volver a convertirse en tío abuelo y si cree que el bebé unirá de nuevo a su familia.

