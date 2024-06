Recuperan metraje inédito de John Lennon para el nuevo videoclip del tema 'You Are Here'

Redacción Cultura, 7 jun (EFE).- Metraje inédito de John Lennon junto a Yoko Ono filmado en 1968 ha sido recuperado y utilizado para la nueva versión del videoclip del tema 'You Are Here', incluido a su vez en la reedición especial de su álbum 'Mind Games' (1973) que se publicará el próximo 12 de julio.

Este material audiovisual nunca antes visto se grabó precisamente en la primera exposición que el músico británico montó animado por su pareja, concretamente en la galería Robert Fraser de Londres, y que bautizó con el nombre de 'You Are Here'.

Dirigido por John Lennon y filmado por William Wareing y Dick Lorriemore, el vídeo restaurado muestra al autor de 'Imagine' a sus 27 años, mientras dispone los últimos preparativos de esta muestra un día antes de la apertura y en un momento en el que The Beatles grababan su álbum blanco.

Todo ello forma parte del relanzamiento de 'Mind Games' bajo el título de 'Mind Games – Ultimate Collection' y con la asistencia del mismo equipo que trabajó en la mejora del sonido del previo 'Imagine and John Lennon/Plastic Ono Band Ultimate Collections'.

El mismo ofrece seis experiencias sonoras, que van desde las remezclas "Ultimate" del álbum original, con la voz de Lennon en primer plano, hasta otras llamadas "Elementales" que aíslan y resaltan determinados instrumentos apenas perceptibles en el audio publicado inicialmente.

'Mind Games', que no fue un disco bien valorado tras su lanzamiento, fue el cuarto álbum en solitario que lanzó Lennon, justo en una época musical menos marcada por los temas sociopolíticos y en la que determinadas circunstancias personales le llevaron a una etapa de inseguridad. EFE

