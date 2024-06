Maluma y Blessd lanzan álbum conjunto para quebrar historia del género urbano en Colombia

Medellín (Colombia), 6 jun (EFE).- Los cantantes Maluma y Blessd lanzaron este jueves en Medellín '1 Of 1' (One of One), un álbum conjunto que promete ser "histórico" para el género urbano al ser la primera producción completa a dúo entre dos artistas colombianos.

En el Teatro al Aire Libre Carlos Vieco y ante una multitud, los artistas fueron desvelando uno a uno los seis temas que componen el álbum, que retrata las vivencias de los barrios colombianos y que concentran, además, la esencia de sus dos creadores.

"Apenas el reguetón colombiano está empezando; lo mejor está por venir", advirtió Maluma antes de revelarle al mundo la producción musical, que -según contó a EFE- fue idea suya.

"Creo que soñé con eso", dijo y agregó que aprovechó que tiene "una amistad muy bonita ya de años" con Blessd, al que llamó para proponerle el disco.

Por su parte, Blessd aprovechó esta noche especial para evocar lo que representó para su carrera el remix 'Imposible', la colaboración que realizaron en 2021 los dos reguetoneros, con la que pudo posicionarse en la industria.

"Él fue el primero que creyó, el que abrió la apuesta", dijo el intérprete de 'Las Morras' y 'Medallo', para exaltar que empujón que dio Maluma.

Tras un conteo regresivo y con el tema '1 Of 1', que le dio nombre al álbum, empezó la 'listening section' en un ambiente de absoluta complicidad entre los cantantes, a los que la emoción los dominó por momentos mientras estaban sentados en unos sillones dando detalles, disfrutando la música y compartiendo una copa.

Para Maluma, tener la colaboración del famoso joyero Jacob & Co, al grabar un verso que representa "cosas muy icónicas", le entregó un toque de distinción, pues "nunca se le había grabado la voz en una canción".

"Lo llamé y me dijo que sí (...) es como llevar la cultura y el país a otro hijueputa nivel", expresó el dueño de éxitos como 'Hawái', 'Felices los Cuatro' y 'Sobrio'.

La velada subió de tono con la presentación de 'Call Me', uno de los temas más poderosos del álbum, que conquistó de inmediato con su ritmo diferente y el video grabado en el barrio Antioquia, un rincón popular de Medellín.

"Fue donde empezó el sueño, donde todavía no existía Blessd", comentó el cantante, que cubrió su cabello morado con una gorra y advirtió que viene un cambió en su imagen.

Algo de romanticismo inundó el particular escenario, rodeado de naturaleza y con un público expectante y que conectó inmediatamente con 'Oe Bebé', que hizo saltar de los sillones a los dos artistas para cantar con sentimiento una letra de despecho.

"Eso es pa' que lo dediquen", soltó Maluma después de revelar que Blessd tiene un vínculo especial con esa canción.

Más adelante se escuchó 'Manrique', otra de sus creaciones relacionada con Medellín al bautizarla con el nombre de otro barrio popular, un momento que sirvió para recordar que el exfubolista Ronaldinho se les unió al proyecto y caminó hace poco por las calles de la ciudad.

'Sisas Nada', la penúltima canción, fue hecha en colaboración con el rapero puertorriqueño Hades66 y para los músicos es "la del perreo", la que dominará en las discotecas, mientras que 'Goyard/GTA' les permitió jugar al iniciar con algo de romance para después ir transformando.

La intención ha sido "sembrar una semillita", según Maluma, con este tipo de uniones e impulsando a otros artistas a través de su sello discográfico, al que pertenece Blessd, pero no duda que "él se monta al barco y vamos a hacer muchas cosas juntos por el género en colombiano y por muchas generaciones que vienen".

Jeimmy Paola Sierra