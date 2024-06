Feid presenta 'SORRY 4 THAT MUCH', una canción en la que reflexiona sobre las relaciones

Bogotá, 6 jun (EFE).- El cantante colombiano Feid presentó este jueves la canción 'SORRY 4 THAT MUCH', una reflexión sobre el final de una relación de pareja que ha cambiado con el tiempo, informó Universal Music Group.

La canción, que la semana pasada el artista adelantó durante su concierto en Chicago, "muestra a un Feid melancólico mientras reflexiona sobre el final de una relación con una pareja que ha cambiado con el tiempo, a pesar de lo mucho que Feid trató de hacer que la relación funcionara", detalló la disquera en un comunicado.

El video fue grabado en Japón durante la más reciente visita que hizo el artista a ese país, cuando lanzó el cómic 'The Green Man'.

El colombiano siempre ha expresado, como lo refleja el video de su nueva canción, su admiración por la cultura japonesa.

Igualmente, 'SORRY 4 THAT MUCH' supone una continuación del éxito 'Luna' y es el lanzamiento más reciente desde la publicación del álbum 'MANIFESTING 20-05', con el puertorriqueño Yandel, en febrero pasado.

La publicación de esta nueva canción también sucede durante el FERXXOCALIPSIS TOUR 2024, que ha llevado al colombiano a varias ciudades estadounidenses y canadienses.

Igualmente, la gira llegará en agosto a México; pasará en septiembre por Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica; irá a Puerto Rico en octubre y llevará a Feid a Ecuador, Chile y Perú en noviembre.

El FERXXOCALIPSIS TOUR 2024 cerrará con tres conciertos en Bogotá el 29 y 30 de noviembre y el 1 de diciembre y con otros tres espectáculos en el estadio Atanasio Girardot de su natal Medellín el 6, 7 y 8 del último mes del año.

Feid se ha erigido en el último año como una de las grandes estrellas del reguetón y el género urbano, consiguiendo liderar las listas de éxitos globales con temas como 'Hey mor', 'Bubalu' y 'Luna'.