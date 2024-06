Ana Duato rompe su silencio: "Han sido 8 años duros pero tengo la tranquilidad de que va a salir la verdad"

Importantes novedades relacionadas con Ana Duato después del inicio este martes del juicio del Caso Nummaria por el que se enfrenta a una pena de 32 años de prisión acusada de siete delitos fiscales y de defraudar a Hacienda 1,9 millones de euros en el pago del IRPF entre 2010 y 2017. Y es que un informe elaborado por la Agencia Tributaria sostiene que las cantidades que habría defraudado presuntamente la actriz en 3 de esos 7 ejercicios -concretamente entre 2014 y 2017- no alcanzarían la cifra de 120.000 euros para ser considerado un delito fiscal. Una buena noticia para la protagonista de 'Cuéntame como pasó', que al contrario que su compañero y amigo Imanol Arias, se ha negado a llegar a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, convencida de que podrá demostrar su inocencia en el juicio que se alargará previsiblemente hasta el próximo mes de septiembre. Tras no hacer declaraciones a los medios de comunicación durante las dos primeras sesiones del proceso penal -aunque se ha mostrado sonriente, confiada y ha saludado llevándose la mano al corazón- Ana ha roto su silencio ante las cámaras de Europa Press y, reiterando su inocencia, ha revelado cómo se encuentra y cómo se ha tomado el informe de Hacienda que sostiene que no ha cometido delito fiscal entre 2014 y 2017. "Estoy bien, tranquila. Os digo lo mismo que os dije hace ocho años, estos duros ocho años. Sigo creyendo en la justicia, afortunadamente" ha reconocido, asegurando que tras este informe de la Agencia Tributaria todavía "van a salir muchas cosas". "Realmente uno cuando llega este momento pues tiene la tranquilidad de que va a salir la verdad. Lo iréis sabiendo" ha añadido, sin dudar que va a poder probar su inocencia. Además, la intérprete se ha pronunciado por primera vez sobre el pacto que Imanol Arias ha alcanzado con la Fiscalía admitiendo su culpabilidad: "Me parece bien la decisión de cada uno, es la decisión de cada uno. Os voy a dejar porque tengo a estos señores esperándome. Te lo agradezco mucho de verdad todo vuestro interés, os lo agradezco mucho" ha concluido antes de entrar en su domicilio acompañada por unos fontaneros a los que ha recibido con gran amabilidad.

