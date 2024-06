Última hora del juicio de Daniel Sancho en Madrid. Buen aspecto, pacto con la Fiscalía y condena por agresión

En prisión provisional en Tailandia y a la espera de conocer la sentencia por el presunto asesinato del médico colombiano Edwin Arrieta -no será hasta el 29 de agosto cuando conozca su condena- Daniel Sancho ha sido juzgado esta mañana en Madrid por un supuesto delito de lesiones relacionados con una agresión a un hombre en 2019. El juicio se ha celebrado esta mañana en el Juzgado de lo Penal número 16 de Madrid, y tras rechazar la justicia tailandensa su extradición a España para poder estar presente en este proceso, el hijo de Rodolfo Sancho ha declarado por videoconferencia. Una declaración breve y en la que, a pesar de no estar permitida la presencia de cámaras, los periodistas acreditados han podido ver al cocinero español, destacando su buen aspecto físico y su tranquilidad a la hora de responder a las breves preguntas de la jueza. Y es que su defensa, encabezada por Luis Gerez Fernández, abogado del despacho de Marcos García Montes, llegó a un pacto con la Fiscalía antes de la celebración del juicio, por el que Daniel ha aceptado el delito de lesiones, reconociendo que propinó un fuerte puñetazo a un hombre en la madrugada del 9 de noviembre de 2019 tras ser increpado por éste al introducirse en un taxi en la calle José Abascal de Madrid sin respetar la cola que había. Aunque el fiscal solicitaba una pena de un año de prisión, finalmente se ha alcanzado un acuerdo por el cual el nieto de Sancho Gracia ha sido condenado a una multa de 6 euros diarios durante tres meses -en total 450 euros- y al pago de 2100 euros -que ya ha abonado- en concepto de responsabilidad civil derivada de la comisión del delito. Por tanto, la declaración de Daniel se ha basado en confirmar que estaba conforme con el acuerdo y con la multa impuesta. Con el pelo corto, pero no rapado, camiseta naranja -uniforme de la cárcel de Koh Samui donde lleva desde agosto de 2023- y bermudas oscuras, el chef ha reaparecido con muy buena cara, buena forma física y aspecto sereno y seguro. Cabe destacar que no estaba esposado, aunque sí iba descalzo. "Hemos llegado a un acuerdo tanto con la Fiscalía como con la acusación particular y el resultado es que ha sido condenado a una pena de multa de tres meses a cinco euros al día. Se ha pagado la responsabilidad civil que han sido dos mil cien euros y la sentencia es ya firme para que se cumpla. En realidad ya va a ser cumplida o la multa se va a pagar inmediatamente" ha explicado su abogado Luis Gerez a la salida del juicio, revelando que Daniel está "tranquilo porque tanto aquí en España como en Tailandia las cosas nos han ido bastante bien". "Las cosas no son tan graves como parece que todo el mundo entiende. La defensa que se ha hecho en Tailandia ha sido realmente buena. Entendemos que el juez lo va a asumir de esa manera y por lo tanto, aunque no se espera que lo absuelvan, existe la posibilidad de que tenga una pena bastante más reducida de lo que se estaba pensando" ha asegurado. La razón de que no se hayan podido captar imágenes de Daniel durante su declaración por videoconferencia es, como ha apuntado su abogado, "porque en Tailandia está completamente prohibido que se haga una imagen pública de los funcionarios y de las instalaciones, y de hecho hay sanciones penales para ello, y por eso el juzgado ha tomado esas precauciones, evidentemente porque podrían incluso represaliar en la vida carcelaria a Daniel. en Tailandia".

