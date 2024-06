Se suspende controvertido peaje de congestión en Nueva York, anuncia gobernadora Hochul

(Bloomberg) -- La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, suspendió el plan de cobro de peaje a los automovilistas que conduzcan a Manhattan, poniendo fin a una iniciativa que llevaba años gestándose y que finalmente iba a entrar en vigor a finales de este mes.

Hochul atribuyó la decisión de no implementar el peaje de congestión a la inflación y las presiones financieras sobre los neoyorquinos de clase trabajadora, pero la iniciativa se perfilaba como un lastre político de cara a las elecciones legislativas de este año.

“La decisión se trata de hacer lo correcto para las personas que hacen que nuestra ciudad prospere”, señaló Hochul el miércoles en una declaración pregrabada publicada en el sitio web del estado. “Debo centrarme en devolver más dinero a los bolsillos de la gente”.

Hochul intentará reemplazar el plan de peaje por un impuesto a las empresas de la ciudad de Nueva York, según una fuente familiarizada con la situación que pidió el anonimato porque la propuesta no se ha hecho pública.

El nuevo sistema de peaje debía entrar en vigor el 30 de junio y habría sido el primero de este tipo en Estados Unidos. Se esperaba que aportara US$1.000 millones al año para ayudar a modernizar un sistema de transporte público de más de 100 años de antigüedad que ha sido devastado por episodios de lluvias torrenciales y graves inundaciones. El dinero debía financiar mejoras en las señales del metro para reducir los retrasos de los trenes, nuevos autobuses eléctricos y la ampliación del metro de la Segunda Avenida hasta Harlem.

“Es una sorpresa”, dijo Andrew Albert, miembro de la junta directiva de la MTA que votó a favor de la tarifa de congestión. “Es simplemente irreal. Cuanto más esperas, más caras se vuelven las cosas”.

El abandono de la iniciativa del peaje es un giro sorpresivo para Hochul, que hace apenas dos semanas promovía el plan como una forma de reducir el tráfico ocioso de la ciudad. Prácticamente todos los pórticos de peaje ya están instalados en las calles de Manhattan y listos para cobrar a los conductores.

“Llevó mucho tiempo porque la gente temía la reacción de los conductores”, dijo entonces Hochul. “Pero, al igual que con la vivienda, si realmente queremos hacer que las ciudades sean más habitables, debemos superarlo”.

Política impopular

Hochul se enfrentaba a la implementación de una política impopular que podría haber perjudicado a los demócratas en las elecciones al Congreso de noviembre. Una encuesta de Siena de abril reveló que el 63% de los neoyorquinos desaprobaba el plan, incluidas mayorías de demócratas, republicanos y votantes independientes. Y aunque Hochul no se presenta a la reelección hasta 2026, sus propios índices de aprobación se han resentido, y una encuesta de Siena de mayo le daba un índice de favorabilidad de un 38%-46% entre los neoyorquinos.

En un comunicado, el congresista republicano de primer año Mike Lawler, que representa a un distrito indeciso del valle del Hudson, criticó la decisión de Hochul calificándola de no ser “más que una maniobra electoral”.

“Casi cinco meses antes del día de las elecciones, la gobernadora Hochul de repente se dio cuenta de lo mal que está en las encuestas la tarifa de congestión en los suburbios y en la ciudad de Nueva York”, dijo Lawler.

“Me enorgullece decir que hemos detenido en seco el cobro de tarifas por congestión”, sostuvo el congresista neoyorquino Pat Ryan, demócrata que representa partes de los suburbios de la ciudad de Nueva York. “Ahora es el momento de empezar a trabajar en un plan que realmente tenga sentido para todo el estado, no solo para la ciudad de Nueva York”.

La decisión de Hochul de posponer el peaje fue informada anteriormente por Politico y el New York Times.

Nota Original: NY Governor Shocks Manhattan With Halt to Congestion Pricing (2)

--Con la colaboración de Mark Schoifet, Chris Dolmetsch y Raeedah Wahid.

More stories like this are available on bloomberg.com

©2024 Bloomberg L.P.