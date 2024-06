Novak Djokovic: "Voy a hacer todo lo posible para estar sano y en forma para volver lo antes posible"

El tenista serbio Novak Djokovic, ganador de 24 'Grand Slams', espera volver a las canchas "lo antes posible" tras someterse a una operación de rodilla por la lesión sufrida el pasado martes durante su partido de octavos de final en Roland Garros. El de Belgrado, de 37 años, pasó por el quirófano el miércoles tras sufrir un desgarro en el menisco medial de su rodilla derecha durante su partido ante el argentino Francisco Cerundolo que aunque sacó adelante, le obligó a retirarse del torneo parisino al día siguiente. "En los últimos días, tuve que tomar algunas decisiones difíciles después de sufrir una rotura de menisco durante mi último partido. Todavía estoy procesándolo todo, pero me alegra informaros de que la operación ha ido bien. Estoy muy agradecido al equipo de médicos que ha estado a mi lado, así como al abrumador apoyo que he recibido de mis seguidores", escribió 'Nole' en su perfil oficial de 'X', donde colgó una foto con muletas y rodeado de su equipo. El serbio va a hacer "todo lo posible por estar sana y en forma para volver a la cancha lo antes posible". "Mi amor por este deporte es fuerte y el deseo de competir al más alto nivel es lo que me hace seguir adelante", subrayó. Djokovic es un deportista que siempre ha preferido confiar en los remedios naturales, por lo que el hecho de que haya tomado tan rápidamente la decisión de operarse podría indicar que los grandes acontecimientos de este verano, principalmente los Juegos Olímpicos de París y su deseo de ganar por fin el oro individual, están muy presentes en su mente. Dos expertos médicos consultados por la agencia de noticias 'PA' coinciden en que Wimbledon, que comienza el 1 de julio, llegará casi con toda seguridad demasiado pronto, pero que Djokovic tiene posibilidades de estar en forma para la cita de la capital francesa. "Si le recortan lo poco que se ha desgarrado, volverá a entrenarse ligeramente en unas tres o cuatro semanas, con la esperanza de poder volver a jugar al tenis de competición en unas seis u ocho semanas", advirtió Shaun O'Brien, cirujano ortopédico y especialista en rodillas.

