Lanzan polémico fondo de cobre que ya había desechado JPMorgan

(Bloomberg) -- Sprott Inc. lanzó un fondo de US$100 millones que comprará y mantendrá cobre físico, lo que marca el regreso de una clase de producto de inversión que en el pasado fue muy controvertido entre los inversionistas y los reguladores.

El nuevo Sprott Physical Copper Trust comenzó a cotizar en la Bolsa de Valores de Toronto el jueves. Sprott, que ya cuenta con exitosos fondos respaldados por oro, plata, platino, paladio y uranio físicos, señala en un prospecto que será “el primer fondo de cobre físico del mundo”.

Los fondos que permiten a los inversionistas comprar y mantener cobre físico han generado controversia en el pasado. En 2012, los fabricantes estadounidenses presentaron una petición a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos y, finalmente, recurrieron a los tribunales, para tratar de bloquear el lanzamiento de fondos similares respaldados por cobre propuestos por BlackRock Inc. y JPMorgan Chase & Co., argumentando que los vehículos de inversión dejarían menos metal disponible, creando escasez y disparando los precios. Ambas empresas finalmente abandonaron sus planes.

Asimismo, el fondo de uranio físico de Sprott no pudo cotizar en EE.UU. en 2022 por no cumplir con las normas de cotización.

Al igual que a principios de la década de 2010, el mercado del cobre ha atraído una estampida de inversionistas en los últimos meses gracias a su papel fundamental en una serie de tecnologías más limpias como los vehículos eléctricos, las turbinas eólicas y los paneles solares. Los precios alcanzaron un máximo histórico de US$11.104,50 la tonelada el mes pasado, pero desde entonces han retrocedido.

El fondo de cobre de Sprott utilizará los fondos captados para comprar cobre directamente de compañías mineras y comercializadoras, el que luego se almacenará en depósitos en Europa, Norteamérica y Asia, según documentos presentados por la compañía. Tiene previsto invertir aproximadamente el 90% de los fondos recaudados para comprar cobre “tan pronto como sea posible”, lo que, tras las comisiones de los suscriptores, se traduciría en compras de entre 8.000 y 10.000 toneladas.

Se trata de una cantidad relativamente pequeña para el mercado mundial del cobre, donde se extraen alrededor de 22 millones de toneladas al año. Aun así, es comparable a las 122.200 toneladas almacenadas en la Bolsa de Metales de Londres y las menos de 15.000 toneladas cortas de la Comex.

“El fondo resolverá una necesidad en el mercado, al brindar a los inversionistas una alternativa a la tenencia de futuros de cobre”, señaló el jueves el director ejecutivo de Sprott Asset Management, John Ciampaglia, en un comunicado.

El fondo de uranio físico de Sprott, lanzado en 2021, ha comprado más de US$2.200 millones del metal desde que comenzó, y ahora tiene activos netos por casi US$6.000 millones.

La venta de Sprott Physical Copper Trust fue liderada por Canaccord Genuity Corp, Bank of Montreal y Cantor Fitzgerald LP, con Royal Bank of Canada y Toronto-Dominion Bank también involucrados en el acuerdo. Los bancos tienen la opción de vender un 15% adicional de la oferta después del cierre, lo que podría aumentar los ingresos a US$115 millones.

Traducido por Paulina Munita.

Nota Original: New Copper Fund Revives Controversial Product JPMorgan Dropped

