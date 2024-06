La startup brasileña IBBX, ganadora del vertical Industry 5.0 en South Summit Madrid 2024

IBBX, startup brasileña que realiza monitorización, control y automatización de proyectos a través de IoT e IA, ha resultado ganadora del vertical Industry 5.0 durante la última edición de South Summit, que se está celebrando en Madrid hasta mañana viernes 7 de junio. IBBX busca Incrementar la eficiencia operativa de sus clientes reduciendo costos, aumentando la productividad y garantizando mayor seguridad y sostenibilidad en sus activos y procesos para una verdadera empresa 4.0. Esta startup se caracteriza por ser una completa solución de industrial con dispositivos que pueden medir casi cualquier dato sobre el terreno para la supervisión, el control y la automatización inteligentes, mejorando la eficiencia operativa y la seguridad en industrias, ciudades y agricultura. La industria 5.0 es una nueva revolución tecnológica que pretende potenciar la transformación del sector industrial en espacios inteligentes basados en Internet of Things siempre al servicio de las personas, uniendo a máquinas y humanos. Esta vertical demuestra especialmente la importancia de la temática de esta edición del South Summit: 'Human by design' y de usar esta tecnología con ética. En este sentido, Paula Blázquez, Managing partner de 4founders Capital, ha destacado que con la IA es mucho más fácil acceder a información, pero, la gran pregunta al final del día es para qué se usa. "Cuanta más IA utilices, más capacidad tienes para hacer el bien, pero también para hacer el mal", ha apuntado. La decimotercera edición de South Summit, co-organizado por IE University, cuenta con el apoyo institucional de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, así como de Mutua Madrileña, Google for Startups, BBVA Spark, Endesa, Wayra – Telefónica Innovation y BStartup de Banco Sabadell.

