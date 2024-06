La principal universidad pública de Colombia elige un nuevo rector tras una larga polémica

Bogotá, 6 jun (EFE).- La Universidad Nacional de Colombia eligió este jueves al académico Leopoldo Múnera como su nuevo rector, tras una crisis que comenzó en marzo pasado por la elección en ese cargo del profesor José Ismael Peña Reyes, quien no era reconocido por el Gobierno.

En una sesión extraordinaria del Consejo Superior Universitario (CSU), en la que participaron cinco de sus ocho miembros, Múnera fue designado como rector y reemplazará a Peña Reyes, cuya elección fue anulada antes por "irregularidades".

"Felicitaciones a Leopoldo, un gran intelectual colombiano", escribió en la red social X el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Múnera, de 66 años, es un abogado con maestrías en Filosofía del Derecho y Desarrollo, y cuenta con un doctorado en Ciencia Política.

También acredita una larga vida académica en la Universidad Nacional, donde ha sido decano de la facultad de Derecho y vicerrector de la Sede Bogotá, así como docente de Ciencias Políticas y Sociales.

El pasado 21 de marzo el CSU eligió como rector a Peña Reyes, pero su designación fue rechazada por los estudiantes y el Gobierno, que apoyaban a Múnera, al considerar que el procedimiento no se realizó conforme a los estatutos vigentes de la Universidad.

Eso dio pie a violentos disturbios en el campus universitario de Bogotá.

La polémica por la designación del rector de la Nacional tiene dos puntos centrales: el primero es que la comunidad universitaria, en una consulta no vinculante, apoyó mayoritariamente la candidatura de Múnera para la rectoría. Sin embargo, no fue elegido por el CSU para el cargo. El segundo es que la ministra de Educación, Aurora Vergara Figueroa, no había firmado el acta de posesión de Peña, quien por este motivo decidió posesionarse en una notaría el pasado 2 de mayo.

La Universidad Nacional es la principal institución pública de enseñanza superior en Colombia.

Peña decidió este jueves "acatar la decisión del CSU y hacer entrega del cargo de rector" a quien fuera elegido, como ya ocurrió, en esta "atípica e irregular designación".

Por esa razón le deseó a Múnera "éxitos en su gestión" y lo convocó a "acatar, en igual medida, las decisiones administrativas y judiciales que puedan devenir".

En ese sentido, señaló que lo ocurrido en los últimos meses con la elección del rector de la Nacional supone "la más grave violación a la autonomía universitaria" y que por ello interpondrá "los recursos judiciales, penales y disciplinarios a los que haya lugar". EFE

