Jueves, 6 de junio de 2024 (08:00 GMT)

ISRAEL PALESTINA

Al menos 27 muertos en un ataque israelí en una escuela de UNRWA en Nuseirat

Jerusalén (EFE).- Al menos 27 gazatíes murieron en un ataque israelí en una escuela de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) que albergaba personas desplazadas en Nuseirat, en el centro de la Franja de Gaza, confirmó el Gobierno gazatí controlado por Hamás. El Ejército israelí confirmó el ataque e indicó que la escuela tenía integrado un complejo del grupo islamista y que en ella se escondían "terroristas que participaron en el ataque asesino contra comunidades del sur de Israel el 7 de octubre, que fueron eliminados".

ELECCIONES EUROPEAS

Países Bajos empieza a votar en las elecciones europeas con foco en la ultraderecha

La Haya (EFE).- Más de 13 millones de neerlandeses están llamados este jueves a las urnas para dar comienzo a la elección de un nuevo Parlamento Europeo, en unos comicios a los que concurren desde Países Bajos un total de 20 partidos políticos de todas las ideologías, aunque con la derecha radical liderando las encuestas. Los neerlandeses elegirán a 31 de los 751 representantes que tiene el Parlamento Europeo. Las últimas encuestas sitúan al partido de derecha radical PVV, liderado por Geert Wilders, a la cabeza, otras lo colocan empatado a la lista de izquierdas formada por los verdes y socialdemócratas GL-PvdA, que encabeza el exvicepresidente de la Comisión Europea Frans Timmermans. Ambos obtendrían ocho escaños cada uno si se cumplen las previsiones.

VLADÍMIR PUTIN

Putin defiende a Trump y se mantiene en sus trece en Ucrania

San Petersburgo (Rusia) (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, defendió la inocencia del expresidente de EEUU Donald Trump y se mantuvo en sus trece con respecto a Ucrania, aunque descartó un posible enfrentamiento directo con la OTAN, en su primera entrevista este miércoles a medios occidentales, incluido EFE, desde el comienzo de la guerra. "Si quieren que cesen los combates en Ucrania, dejen de suministrarle armamento. Y estas acciones militares concluirán en dos o tres meses como máximo", afirmó Putin, quien recordó la carta que le envió al presidente estadounidense, Joe Biden. Putin, que tiene una muy limitada capacidad de movimiento debido a la orden de arresto dictada por la Corte Penal Internacional por presuntos crímenes de guerra, no se enfrentaba a las incómodas preguntas de periodistas occidentales desde 2021.

UCRANIA GUERRA

Vicecanciller ucraniano visita Pekín y pide a China que participe en la cumbre de paz

Pekín (EFE).- El primer viceministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiha, mantuvo este miércoles en Pekín dos reuniones con funcionarios chinos en las que expresó su esperanza de que China participe en la Cumbre de Paz sobre Ucrania, que se celebrará en junio en Suiza. Sybiha informó al viceministro de Asuntos Exteriores chino, Sun Weidong, sobre la situación actual en Ucrania y los preparativos para la citada cumbre, recoge un comunicado publicado en la página web de la Embajada ucraniana en China.

ISRAEL PALESTINA

Dimite el juez que representaba 'ad hoc' a Israel en el caso de genocidio ante La Haya

Jerusalén (EFE).- Aharon Barak, expresidente de la Corte Suprema de Israel y uno de sus juristas más respetados, renunció a su cargo de juez 'ad hoc' representando a Israel en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) contra la acusación de estar cometiendo genocidio en Gaza. Según una carta de renuncia fechada el 4 de junio, y de la que se hacen eco este jueves los medios israelíes, Barak, de 87 años y superviviente del Holocausto, citó razones "personales familiares" para su decisión, sin dar más detalles.

TAIWÁN EEUU

EE.UU. aprueba la posible venta de partes del F-16 a Taiwán por 300 millones de dólares

Taipéi (EFE).- El Departamento de Estado de Estados Unidos autorizó la posible venta de piezas de repuesto, componentes, suministros y accesorios del caza F-16 a Taiwán por un valor estimado de 300 millones de dólares (unos 275 millones de euros), confirmaron este jueves fuentes oficiales de la isla.En un comunicado, el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) de Taiwán señaló que la compra, que se hará oficial en el plazo aproximado de un mes, incluye piezas generales del F-16 por 220 millones de dólares (202 millones de euros) y otras específicas por 80 millones de dólares (73 millones de euros).

IRÁN NUCLEAR

Irán condena la resolución del OEIA y asegura que continuará con su programa nuclear

Teherán (EFE).- Irán condenó la resolución que adoptó en su contra la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) por su presunta falta de cooperación y aseguró que continuará con el “pacífico” desarrollo de su programa nuclear.“La República Islámica considera que la presentación y aprobación de esta resolución es una acción política no constructiva y una continuación de las políticas fallidas de algunos países occidentales y un intento de abusar de mecanismos internacionales contra países independientes”, afirmó el Ministerio de Exteriores iraní en un comunicado compartido este jueves en X.

AUSTRALIA LGTBI

"No estabais equivocados", la última región australiana en disculparse por perseguir gais

Sídney (Australia) (EFE).- "No estabais equivocados, las leyes lo estaban", declaró este jueves el líder regional de Nueva Gales del Sur, la última región de Australia en disculparse de manera oficial por las leyes que perseguían y castigaban las relaciones homosexuales.Hasta 1984, Nueva Gales del Sur, el estado más poblado de Australia y cuya capital es Sídney, criminalizaba las relaciones entre personas del mismo sexo, que podrían ser castigadas con severas penas de cárcel.

GASTRONOMÍA PREMIOS

El español Disfrutar se corona como el mejor restaurante del mundo

Los Ángeles (EE.UU.) (EFE).- El restaurante español Disfrutar se coronó este miércoles como el mejor restaurante del mundo al conseguir el número 1 de la lista de 'The World's 50 Best Restaurants', que celebró la edición número 22 de sus premios en Las Vegas (Nevada, EE.UU.) y en el que el también español Asador Etxebarri logró el puesto número 2. "Queremos dedicar que Disfrutar hoy es el mejor restaurante del mundo a toda la gastronomía de nuestra tierra y a todas las personas que trabajan y trabajaron día a día por la gastronomía para hacer este oficio maravilloso", dijo emocionado Eduard Xatruch, uno de los tres chefs que capitanean el restaurante de Barcelona, tras recibir el galardón en el escenario.

EEUU TRUMP

La Policía de Nueva York tramita revocar el permiso de armas a Donald Trump

Nueva York (EFE).- El Departamento de Policía de Nueva York tramita la revocación de la licencia de armas de la que dispone el expresidente de Estados Unidos Donald Trump, tras haber sido considerado culpable de corrupción en un juzgado neoyorquino. La cadena CNN y el diario The New York Times, que citan fuentes conocedoras del caso, aseguran que la Policía prevé completar una investigación que conducirá a la revocación del permiso del que actualmente dispone Trump para usar un arma de fuego. El exmandatario tenía un permiso de portación oculta en Nueva York, es decir, en la práctica podría llevar un arma de fuego en público pero de manera no visible.EFE

int/ig