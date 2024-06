Irán condena "firmemente" la resolución de condena aprobada por el OIEA, que tilda de "poco constructiva"

El Gobierno de Irán ha condenado "firmemente" la resolución de condena aprobada el miércoles por la Junta de Gobernadores del Organismo Internacional para la Energía Atómica (OIEA) por la falta de cooperación con el organismo y ha recalcado que la decisión "poco constructiva". "La República Islámica Irán considera la presentación y aprobación de esta resolución como una acción política y no constructiva y como una continuación de las previas políticas fallidas por parte de algunos países occidentales para intentar abusar políticamente de los mecanismos internacionales contra los países independientes", ha dicho el Ministerio de Exteriores iraní. Así, ha recalcado a través de un comunicado publicado en su página web que "Irán está comprometido a continuar la cooperación técnica con el OIEA, en el marco de sus derechos y obligaciones internacionales a partir del Acuerdo de Salvaguardias y del Tratado de No Proliferación Nuclear". "La publicación de esta resolución no tiene efecto alguno sobre la voluntad de Irán a la hora de continuar con el uso pacífico de la energía nuclear y aumentar sus planes de desarrollo nuclear, en línea con los derechos del país bajo los tratados internacionales relevantes", ha remachado Teherán. La Junta de Gobernadores del OIEA aprobó la resolución, redactada por Francia, Alemania y Reino Unido, firmantes del histórico acuerdo nuclear de 2015, dañado por la decisión de Estados Unidos de retirarse del mismo de forma unilateral en 2018. La votación se saldó con 20 votos a favor y dos en contra --Rusia y China, también firmantes del citado acuerdo--. El texto pide a Irán que coopere de forma "urgente" con el OIEA y condena la ausencia de respuestas creíbles sobre la "posible presencia o uso de material nuclear no declarado". Es la primera votación del organismo desde noviembre de 2022 y se produce en medio de un aumento de las tensiones en la región de Oriente Próximo. El jefe de la Organización para la Energía Atómica de Irán (OEAI), Mohamad Eslami, afirmó en la víspera que las autoridades iraníes "reaccionarán" en caso de que hubiera resolución de condena y confirmó que Teherán está "reduciendo" sus compromisos con el OIEA, en línea con una ley aprobada por el Parlamento para rebajar estos compromisos si el resto de firmantes no cumplen su parte del acuerdo nuclear de 2015. Irán ha anunciado la ruptura de sus compromisos sobre varios de los puntos del acuerdo nuclear de 2015, si bien ha defendido que estos pasos pueden revertirse si Estados Unidos retira sus sanciones y vuelve a aplicar las cláusulas del histórico acuerdo. Sin embargo, los contactos no han derivado por ahora en un acercamiento.

