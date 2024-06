Finlandia descarta un despliegue permanente de la OTAN en su territorio

El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, ha descartado este jueves que el país nórdico vaya a acoger un contingente permanente de la OTAN en su propio territorio para proteger la frontera con Rusia, tras señalar que Finlandia está "ampliamente cubierta" con un sistema de reservistas con los que puede movilizar a 280.000 efectivos en caso de emergencia. "Quiero disipar la idea de que vamos a traer aquí brigadas de soldados de la OTAN o soldados estadounidenses. Eso no lo vamos a hacer, pero sí acogemos con satisfacción entrenamientos intensivos", ha indicado en rueda de prensa conjunta en el marco de la visita a Helsinki del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg. En este sentido, ha explicado que en las negociaciones para integrarse en los planes operativos de la OTAN, Finlandia ha ofrecido un componente terrestre que implicaría la participación de entre 35 a 50 oficiales finlandeses y de, en un futuro, más fuerzas terrestres avanzadas. Sin embargo, Stubb ha señalado que el país no acogerá "brigadas", esto es despliegues de hasta 5.000 efectivos, y que priorizará el "entrenamiento intensivo", las maniobras y ejercicios con la OTAN. Por su lado, Stoltenberg ha indicado que Helsinki puede recurrir a su importante reserva en situaciones de crisis, pero ha dejado claro que el objetivo de la OTAN es "poder reforzar en caso necesario". "Necesitamos los planes, necesitamos la infraestructura. Necesitamos un mando y un control. Así, podemos desplegar rápidamente, reforzar el apoyo a Finlandia si fuera necesario", ha explicado. Respecto al debate de tener tropas estacionadas, el ex primer ministro noruego ha aclarado que la OTAN tiene presencia "regularmente" en Finlandia y aunque sus tropas "no están desplegadas permanentemente", a su juicio demuestra la capacidad de la alianza de "estar presentes rápidamente en caso de necesidad". La entrada de Finlandia en la OTAN en abril de 2023 multiplicó la frontera de la alianza con Rusia y planteó nuevas preguntas sobre si la OTAN desplegaría batallones multinacionales como los que tiene en todo el arco oriental de la alianza, desde los bálticos a Rumanía. En todo caso, Stoltenberg ha minimizado la amenaza rusa sobre Finlandia u otros aliados del flanco este, al señalar que la OTAN no percibe "ninguna amenaza militar inminente" contra ninguno de sus miembros. "Rusia está más que preocupada por la guerra en Ucrania. De hecho, han trasladado muchas fuerzas desde las proximidades de Finlandia, los países nórdicos, hasta Ucrania", ha argumentado el jefe político de la OTAN, quien ha indicado que la situación podría cambiar cuando termine la guerra en Ucrania. El propio Stubb ha alejado también el escenario de un ataque ruso contra Finlandia o algún miembro de la OTAN tras insistir en que el "coste de Rusia de desviarse de su actual agresión a Ucrania es demasiado alto". "¿Significa esto que no estamos preparados? Por supuesto que no. La mejor manera de prevenir una guerra es prepararse para ella", ha recalcado, si bien ha subrayado que ahora mismo resulta "inverosímil" un ataque de Moscú a la OTAN.

Compartir nota: Guardar Nuevo