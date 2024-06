El Ejército de Israel insiste en que está listo para "cualquier acción" contra Hezbolá

El jefe del Mando Norte de las Fuerzas de Defensa de Israel, Ori Gordin, ha advertido este jueves de que están preparados para afrontar "cualquier acción" contra la milicia libanesa Hezbolá, en medio de un aumento de los enfrentamientos que han dejado en las últimas horas un militar israelí muerto. "Llevamos ocho meses haciendo esto (...) no nos queda más remedio que seguir luchando, juntos, hasta completar la misión", ha dicho Gordin durante una ceremonia por el 18 aniversario de la segunda guerra con Líbano, en la que ha destacado los "duros golpes" que ha sufrido Hezbolá desde el pasado 7 de octubre de 2023. Así, ha asegurado que ya son unos 420 entre "terroristas" y altos mandos del partido milicia chií libanés los que han sido "eliminados" durante estos meses de enfrentamientos. "No descansaremos ni un momento y seguiremos luchando", ha dicho. Gordin ha revelado que ya están listos los preparativos para un próximo ataque en la frontera norte y que tanto las tropas como los altos mandos están completamente decididos. "Estoy seguro de que podrán afrontar cualquier tarea contra la organización terrorista Hezbolá", ha remarcado. "Estamos preparados. Cuando recibamos órdenes, el enemigo se encontrará con un Ejército fuerte y listo", ha dicho Gordin para quien la misión no estará completada hasta que se restablezca la seguridad en la frontera con Líbano. En las últimas horas se ha confirmado la muerte de al menos un soldado israelí después de que un ataque kamikaze desde el sur de Líbano reivindicado por Hezbolá golpeara la localidad israelí de Horfeis. En total al menos diez civiles y 15 militares y reservistas israelíes han muerto como consecuencia de los enfrentamientos con Hezbolá, que han intensificado sus ataques en respuesta a los cruentos bombardeos de Israel sobre la Franja de Gaza después de los ataques de Hamás del pasado 7 de octubre. El Ministerio de Sanidad de Líbano ha informado esta semana de que estos combates han dejado ya en territorio libanés unos 400 muertos y 1.200 heridos, si bien no precisa entre civiles y milicianos de Hezbolá.

Compartir nota: Guardar Nuevo