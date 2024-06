David Aznar renueva como técnico del Athletic para la temporada 2024-2025

El entrenador español David Aznar ha alcanzado un acuerdo este jueves con el Athletic Club para ampliar su vinculación al frente del equipo rojiblanco hasta final de la temporada 2024-25, renovando así su contrato durante un año más tras el buen papel de las 'leonas' en la Liga F y Copa de la Reina. Según el club, el técnico ha realizado un "enorme trabajo" en su campaña de debut en el Athletic, a las que tiene clasificadas en sexta posición a falta de dos jornadas, "cumpliendo con holgura" los objetivos marcados a su llegada en el pasado verano. Además, los buenos resultados vienen acompañados de una "transición del equipo", con el once tipo más joven de la Liga F. La firma del nuevo contrato se produjo durante la tarde del miércoles en Ibaigane, en un acto que contó con la presencia del presidente, Jon Uriarte, y del director deportivo de la sección femenina, Xabier Arrieta. El entrenador talaverano ha logrado convertir Lezama en un fortín siendo el segundo equipo que más puntos ha conseguido en casa, donde el Athletic ha vencido en 11 de sus 14 partidos disputados hasta la fecha. Además, las rojiblancas han alcanzado las semifinales de Copa, donde cayeron ante el FC Barcelona después de haber apeado al Granada CF, Madrid CFF y Costa Adeje Tenerife. Aznar se mostró feliz tras su renovación, comentando que desde su llegada se ha sentido como "uno más". "Cuando te hablan del Athletic, piensas que es un club muy familiar, pero cuando llegas realmente te percatas de los valores y lo importante que es", añadió. El entrenador se siente "un privilegiado" por poder "defender un año más" la camiseta del Athletic. "Me ha emocionado mucho estar aquí, vivir lo que es Lezama, conectar con la gente. Me ilusiona mucho el grupo de jugadoras y el proyecto que tenemos", concluyó.

