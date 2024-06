Castro, Xatruch y Casañas (Disfrutar): "Es un sueño para nosotros y para Catalunya"

Los chefs del restaurante Disfrutar de Barcelona, Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu Casañas, han celebrado haberse coronado como el mejor restaurante del mundo en 2024 durante la celebración de la gala 'The World's 50 Best Restaurants' celebrada este jueves en Las Vegas (EEUU): "Es un sueño para nosotros y para Catalunya". "Primero tuvimos El Bulli, después el Celler de Can Roca y ahora que el Disfrutar sea el mejor del mundo es muy importante para el país y para la gastronomía catalana y española", han afirmado en una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press. Para los chefs catalanes, el galardón representa la confirmación de que hacen las cosas bien y de que la gente cree en ellos, y han indicado que ser el mejor restaurante del mundo es "lo mejor que te puede pasar a nivel gastronómico", hecho que beneficiará al producto, al productor y al territorio ya que, según ellos, ganará visibilidad. Tras ser escogido ganador, Disfrutar ha tomado el relevo al peruano Central, galardonado como el mejor restaurante del mundo en 2023, mientras que el vasco Asador Etxebarri se ha quedado con el segundo puesto y el madrileño DiverXO, con el cuarto. 'The World's 50 Best Restaurants' en un prestigioso ranking de cocina que este año cuenta con hasta tres restaurantes españoles entre los 50 mejores del mundo, cuyos chefs se han vuelto a colocar esta noche la icónica bufanda roja que caracteriza a estos galardones.

