Acciones de GameStop se disparan tras anuncio de regreso de Keith Gill a YouTube

(Bloomberg) -- Keith Gill, cuyo apodo en línea Roaring Kitty ha hecho subir las acciones de GameStop Corp. en la última semana, provocó otro repunte en el minorista de videojuegos después de que una publicación en YouTube dijera que volvería a la plataforma el viernes por primera vez en tres años.

Las acciones de GameStop subían un 41% a US$44,41 a las 1:45 p.m. en Nueva York, lo que provocó una detención por volatilidad. Las acciones han subido casi un 60% en dos días y se han duplicado con creces desde que Gill tuiteó un críptico meme el 12 de mayo.

Aunque la publicación de Gill en YouTube no contenía información sobre lo que el inversionista planea discutir o revelar, su esperado regreso provocó más especulaciones de que Gill es alcista en GameStop. El mensaje dice que su transmisión en vivo se iniciará a las 12 p.m. hora de Nueva York.

Los detalles de la transmisión programada también incluían una cláusula de exención de responsabilidad que no aparece en sus transmisiones en directo anteriores. La cláusula de exención de responsabilidad, que se reproduce al principio de la emisión, incluye una cláusula legal sobre las opiniones vertidas en el vídeo y una advertencia de que los resultados anteriores no son indicativos de resultados futuros.

A los pocos minutos de difundirse la publicación, más de 10.000 usuarios de YouTube manifestaron su interés en recibir una notificación cuando comenzara la transmisión. El chat en directo del video recibió cientos de comentarios.

Tras la actualización, el ticker de la empresa fue tendencia en la popular sala de chat StockTwits, así como en el foro WallStreetBets de Reddit.

Gill, que se convirtió en un icono para los operadores minoristas durante la pandemia, compartió esta semana una captura de pantalla que parecía mostrar que poseía una posición de US$116 millones en GameStop. Una posición tan grande convertiría a Gill en uno de los cinco mayores inversionistas de la compañía y es más de seis veces el número de acciones que su cuenta mostraba en un post de abril de 2021, la última vez que estuvo activo en Reddit.

Gill —cuyo nombre de usuario en X y YouTube es Roaring Kitty, mientras que en Reddit Inc es DeepF—-ingValue—, se benefició ampliamente de invertir en el minorista de videojuegos durante 2020 y 2021.

Su actividad en las redes sociales, que comenzó con una publicación el 12 de mayo con la imagen de un videojugador inclinado, alimentó la expectativa de que regresaría pronto al mercado e hizo que las acciones se triplicaran con creces en pocos días. La publicación en Reddit menos de un mes después hizo subir aún más las acciones, ya que Gill también publicó una imagen de una carta invertida del juego UNO que indica que un jugador está cambiando la dirección en la que se deben recoger las cartas.

La reacción de las acciones a las cuentas de Gill en las redes sociales ha suscitado un debate sobre si ha infringido alguna normativa del mercado de valores. La empresa de corretaje E*Trade está considerando expulsar a Gill de su plataforma ante la preocupación de una posible manipulación de las acciones vinculada a su reciente compra de opciones de GameStop, informó el Wall Street Journal.

