Parlamento nicaragüense, a favor de que Rusia y Ucrania lleguen a una solución política

San José, 04 jun (EFE).- La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua aprobó este martes en Managua una declaración de respaldo a la propuesta conjunta de Brasil y China para que Rusia y Ucrania lleguen a una solución política.

Esa declaración legislativa de carácter político, presentada por la junta directiva del Parlamento, fue aprobada de manera unánime por los 91 diputados que integran ese poder del Estado, en el que los gobernantes sandinistas tienen mayoría absoluta.

"Esta propuesta que hicieron estos países (Brasil y China), que están inmersos en los BRICS, fue inmediatamente respaldada por el Gobierno" que preside Daniel Ortega en Nicaragua, declaró en el pleno el titular del Parlamento, el oficialista Gustavo Porras.

En la declaración, el Legislativo sostuvo que Nicaragua reconoce el principio de solución pacífica de las controversias internacionales por los medios que ofrece el derecho internacional, y proscribe el uso de armas nucleares y otros medios de destrucción masiva en conflictos internos e internacionales.

Por tanto, "reafirmando su profundo compromiso de lucha por la paz, la libertad, la justicia y la autodeterminación, respalda los consensos alcanzados entre China y Brasil sobre la solución política de la crisis de Ucrania", de acuerdo con la declaración, en la que además, los diputados hicieron propio un comunicado de respaldo del Gobierno de Nicaragua sobre ese tema.

"Apoyamos la propuesta de celebrar en un momento adecuado una Conferencia Internacional de Paz, reconocida tanto por Rusia como por Ucrania, con participación igualitaria de todas las partes y una discusión justa de todos los planes de paz", señalan en la declaración.

El pasado 24 de mayo, los Gobiernos de Brasil y China presentaron una propuesta conjunta con una serie de sugerencias para que Rusia y Ucrania lleguen a una solución política.

La base de la propuesta, elaborada durante la visita del asesor especial de la Presidencia y excanciller brasileño, Celso Amorim, al ministro chino de Asuntos Exteriores, Wang Yi, es "crear las condiciones para un diálogo político" y "la realización de una conferencia internacional de paz reconocida por ambas partes".

La propuesta salió a la luz semanas antes de que se lleve a cabo en Suiza la Conferencia para la Paz en Ucrania, a celebrarse el 15 y 16 de junio, un evento al que han confirmado su asistencia más de 70 jefes de Estado, entre ellos varios latinoamericanos, con excepción de Brasil, Nicaragua, Cuba y Venezuela.

A mediados de mayo, el presidente chino, Xi Jinping, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, señalaron en Pekín que "una solución política" a la guerra en Ucrania es "el camino correcto" pero incidieron en que eso pasa por una conferencia "reconocida por todas las partes".

Putin aseguró entonces que Occidente acusa a Rusia de "no querer negociar la paz" por no haberle invitado a la Cumbre de Paz. Otras voces han apuntado a que Moscú no acudiría en ningún caso al considerarla "inútil" por obviar sus intereses.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, emplazó hace unos días a Xi y al presidente estadounidense, Joe Biden, a que acudan a la conferencia.

Hasta el momento, Occidente ha acogido con escepticismo las propuestas chinas para lograr un alto el fuego en Ucrania, mientras que el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, ha denunciado varias veces que Pekín está "ayudando" a Moscú a producir más tanques, vehículos blindados y misiles mediante el suministro de piezas y componentes electrónicos clave para la guerra. EFE

mg/fa/gpv