La tasa de calentamiento global de origen humano alcanza máximos

El calentamiento global causado por los humanos está avanzando a un ritmo de 0,26 °C por década, la tasa más alta desde que hay registros. Una nueva investigación realizada por más de 50 científicos internacionales destacados informa además que el calentamiento inducido por el ser humano ha aumentado a 1,19 °C durante la última década (2014-2023), un aumento con respecto a los 1,14 °C observados en 2013-2022. Son conclusiones recogidas en el segundo informe anual de Indicadores del Cambio Climático Global, dirigido por la Universidad de Leeds. Considerando el año 2023 de forma aislada, el calentamiento causado por la actividad humana alcanzó los 1,3 °C. Esto es inferior a la cantidad total de calentamiento que experimentamos en 2023 (1,43 °C), lo que indica que la variabilidad climática natural, en particular El Niño, también influyó en las temperaturas récord de 2023. El análisis también muestra que el presupuesto de carbono restante (cuánto dióxido de carbono se puede emitir antes de comprometernos con un calentamiento global de 1,5 °C) es sólo de unas 200 gigatoneladas (mil millones de toneladas), alrededor de cinco años de emisiones actuales. En 2020, el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) calculó que el presupuesto de carbono restante para 1,5 °C estaba en el rango de 300 a 900 gigatoneladas de dióxido de carbono, con una estimación central de 500. Desde entonces, las emisiones de CO 2 y el calentamiento global han seguido aumentando. A principios de 2024, el presupuesto de carbono restante para 1,5 °C se situaba entre 100 y 450 gigatoneladas, con una estimación central de 200. El Proyecto de Indicadores del Cambio Climático Global está coordinado por el profesor Piers Forster, director del Centro Priestley para el Futuro Climático de la Universidad de Leeds, resume en un comunicado: "Nuestro análisis muestra que el nivel de calentamiento global causado por la acción humana ha seguido aumentando durante el año pasado, a pesar de que la acción climática ha frenado el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Las temperaturas globales todavía van en la dirección equivocada y más rápido que nunca". LOS FACTORES NATURALES AGREGARON UN 10% El trabajo está diseñado para rastrear las tendencias a largo plazo causadas por las actividades humanas. Las temperaturas observadas son producto de esta tendencia de largo plazo modulada por variaciones naturales de corto plazo. "El año pasado, cuando se batieron los récords de temperatura observados, estos factores naturales agregaron temporalmente alrededor del 10% al calentamiento a largo plazo", incide el profesor. La advertencia se produce mientras los expertos en clima se reúnen en Bonn para preparar el terreno para la conferencia climática COP29 que tendrá lugar en noviembre en Bakú, Azerbaiyán. La fuente autorizada de información científica sobre el estado del clima es el Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) de las Naciones Unidas, pero como su próxima evaluación importante no se realizará hasta alrededor de 2027, esto crea una "brecha de información", particularmente cuando los indicadores climáticos son cambiando rápidamente. El nuevo informe va acompañado de una plataforma científica y de datos abiertos: el panel de indicadores del cambio climático global del Climate Change Tracker, que proporciona fácil acceso a información actualizada sobre los indicadores climáticos clave. El último informe Indicador, publicado por más de 50 científicos en la revista Earth System Science Data, también proporciona nuevos conocimientos sobre los efectos de las reducciones en las emisiones de azufre de la industria naviera mundial. El azufre tiene un efecto refrescante en el clima al reflejar directamente la luz solar hacia el espacio y al ayudar a que se formen más nubes reflectantes, pero las reducciones en curso de esas emisiones han disminuido ese efecto. Aunque esto fue compensado el año pasado por las emisiones de aerosoles de los incendios forestales canadienses, el informe dice que la tendencia a largo plazo indica, no obstante, que la cantidad de enfriamiento que podemos esperar de las emisiones de aerosoles continúa disminuyendo. "Reducir rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero hacia cero emisiones netas limitará el nivel de calentamiento global que finalmente experimentaremos. Al mismo tiempo, necesitamos construir sociedades más resilientes. La devastación provocada por los incendios forestales, la sequía, las inundaciones y las olas de calor que el mundo vio en 2023 no debe convertirse en la nueva normalidad", insisten los investigadores. Se espera que el informe desempeñe un papel importante a la hora de informar las nuevas Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, los planes climáticos mejorados que todos los países del mundo han prometido presentar ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) para 2025 para reducir las emisiones y adaptarse a los impactos climáticos.

