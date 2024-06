Juan Urquijo, feliz tras su presentación oficial en la Familia del Rey como novio de Irene Urdangarín

Tras 4 meses realizando un voluntariado en Camboya, Irene Urdangarín está de vuelta en España y, confirmando que su relación con Juan Urquijo marcha viento en popa a toda vela y está más que consolidada, ha celebrado su cumpleaños con gran parte de la familia y con su novio como invitado 'de honor'. Aunque no será hasta este miércoles 5 de junio cuando la sobrina del Rey Felipe VI cumpla 19 años, lo complicado de las agendas de sus seres queridos ha hecho que lo celebre con unos días de antelación; en concreto, este domingo 2 de junio, cuando la Reina Sofía, las infantas Cristina y Elena, Irene de Grecia y Pablo Urdangarín -acompañado por su pareja, Johanna Zott- se dieron cita en un restaurante de la capital para celebrar en la intimidad el cumpleaños de Irene, que tampoco se quiso perder Juan Urquijo, completamente integrado en los Borbón, a los que conoce desde que era solo un niño. Hijo de Lucas Urquijo y Beatriz Moreno y Borbón, y hermano de Teresa Urquijo -flamante esposa de José Luis Martínez-Almeida- el joven es nieto de Teresa de Borbón-Dos Sicilias y Borbón-Parma, prima del Rey Juan Carlos y muy próxima a la Familia Real. De ahí la asistencia de los Eméritos y sus hijas a la boda del alcalde de Madrid el pasado 6 de abril, cuando aún no había salido a la luz la historia de amor entre Irene y Juan. La pareja, que se conoció el pasado verano en un encuentro organizado por Victoria Federica, conectó a la perfección desde el primer momento, y en otoño dieron un paso más en su estrecha amistad, apostando por una discreta relación sentimental que salta a la vista, está completamente afianzada. Y de ahí que Juan Urquijo fuese uno más en el cumpleaños de Irene, que este martes publica en exclusiva la revista 'Semana', y sobre el que le hemos preguntado al que de seguir así las cosas podría convertirse en el yerno de la infanta Cristina. Muy discreto, pero con una sonrisa que refleja su felicidad al lado de la nieta del Rey Juan Carlos, el joven ingeniero agrónomo ha evitado revelar ningún detalle sobre su primera comida con la familia de Irene y ha guardado silencio cuando le hemos preguntado cómo es su relación con su 'suegra' y con su 'abuela política' la Reina Sofía. Tampoco ha confesado cómo marcha su relación con la hija de Iñaki Urdangarín ni cuáles son sus planes de futuro a su lado, pero si la cara es el espejo del alma, de lo que no cabe duda es que Juan Urquijo está encantado tanto con su novia como con el resto de los Borbón.

Compartir nota: Guardar Nuevo